Sul profilo Instagram della splendida showgirl è comparsa una foto che ha lasciato estasiato tutto il pubblico collegato. Bellezza rara!

Miriana Trevisan ha un fascino sconvolgente e ora che si trova all’interno della casa del ‘‘Grande Fratello Vip” sa bene come far parlare di sé.

Chiacchierata la sua liaison con Nicola Pisu, nipote del patron di ”Miss Italia”, Enzo Mirigliani, con il quale però non ha mai provato un sentimento abbastanza forte da superare i pregiudizi.

Dopo qualche giorno è entrato nel reality show più longevo di Canale 5, Biagio D’Anelli, il quale ha fatto breccia nel cuore della bella showgirl. Tra Miriana e Biagio è stato amore a prima vista ma i due sono stati separati troppo presto: l’esperto di gossip, infatti, ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà perché ha perso al televoto proprio contro la sua fidanzata, e contro la coppia Valeria Marini e Giacomo Urtis.

“Mi fai impazzire…”, Miriana Trevisan in bianco è da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Sono tre gli scatti che hanno messo ko i fans. Indossa un abito bianco con le frange che lasciano le gambe scoperte ma soprattutto ‘poco spazio all’immaginazione’ grazie a un profondo spacco.

Il suo look è tipico degli anni ’90, periodo nel quale la bella Miriana è salita alla ribalta, catturando il cuore di tanti fans.

L’ex moglie di Pago è di una bellezza sconvolgente e calamita tutta l’attenzione su di lei: è impossibile non notarla e non rimanerne affascinati.

Il pubblico che la segue da anni, lo ha sempre saputo e non può far altro che inondare ogni suo post di like e messaggi di apprezzamento: “Non ti resisto”, “Mi fai impazzire”, “Sei la femminilità!”.