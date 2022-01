“Mi senti urlare?” Laura Pausini fan impazziti per l’annuncio a sorpresa: “non vedo l’ora!” – FOTO

L’artista di fama internazionale Laura Pausini sta tornando ufficialmente a scaldare il cuore dei suoi fan. Lo scatto e le sue parole ne sono la dimostrazione.

Correva l’anno 1993 quanto Laura Pausini incontrò per la prima volta il suo pubblico sul palco del “Festival Di Sanremo” presentando “La Solitudine“. Grazie al suo timbro di voce, ad oggi così ben riconosciuto su vasta scala nazionale ed oltralpe, quanto alla reale novità data dal suo approdo ufficiale nel mondo della musica, anche il passare del tempo e le continue collaborazioni con grandi artisti finiranno per riconoscerle il titolo di una delle cantanti italiane più influenti del XXI secolo.

Il successo dei suoi primi brani, fra cui “Strani Amori” e “Le Cose Che Vivi“, unite alla sua volontà di sempre più ricca contaminazione, daranno il via ai suoi primi tour mondiali. Laura inizia ad invadere la penisola e le capitali europee con le sue note. E ne continuerà ad esaltare fino ad ora, e grazie al suo talento ed alla sua passione per il canto, anche la sua corrispettiva e talvolta meno percepibile umanità.

“Mi senti urlare?” Laura Pausini fan impazziti per l’annuncio a sorpresa: “non vedo l’ora!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

A quattro anni dall’uscita sulle scene di “Fatti Sentire”: “Finalmente ci siamo“, annuncia Laura in didascalia. “Da oggi si riparte“. La notizia che tutti i suoi fan attendevano è alla portata di tutti. Il pre-save di “Scatola” può essere attuato. Garantendo loro, come scriverà la stessa artista, che “sarà vostra dal 20 Gennaio alle 20“. Il nuovo singolo è pronto a rivelare emozionanti sorprese, ed il suo seguito sembra non avere alcun dubbio a tal proposito. Ma le novità non finiscono qui.

“Avrei voluto incontrarvi tutti e cantare dal vivo, guardandovi negli occhi“, precisa difatti Laura con l’ausilio di un’immagine che la mostra gioiosa nel suo immenso carisma in elegante bianco e nero. Un modus operandi, e di fare arte, a stretto contatto con le persone, quello di Laura. E che da anni rapisce il cuore dei suoi ascoltatori. Esibirsi dal vivo, guardarsi negli. “Quello che per me è il mio ritorno in Musica. A mio modo ci sono riuscita“, ammette la cantante.

“Vi aspetto, virtualmente il 20 alle 20 (CET)”. In conclusione, prima di lasciare la parola ai futuri spettatori, l’artista darà un consiglio per scoprire su IG le modalità di collegamento. “Scorrete la gallery“, dunque: “per scoprire dove“.

“Mi senti urlare?“, tuonerà un fan di risposta. “Sei una forza!“, continuerà un secondo. “Non vedo l’ora di ascoltare il tuo nuovo singolo“.