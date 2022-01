Meteo: le previsioni per mercoledì 19 gennaio 2022

Vediamo insieme le previsioni meteo per la giornata odierna. In arrivo dalla Russia venti freddi che faranno calare le temperature vertiginosamente.

Ancora poche ore di tepore prima dell’arrivo del gelo, nevicate, pioggia e vento. Su tutta la Penisola è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature tenderanno a calare ma comunque saranno abbastanza alte rispetto alla classica media stagionale.

Dal 20 gennaio ritornano le precipitazioni su gran parte dell’Italia, l’aria gelida proveniente dai Balcani non promette nulla di buono. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta per la giornata di oggi.

Tempo instabile, temperature in diminuzione

Il tempo sarà instabile in tutta Italia, specie nelle zone del basso versante adriatico. I venti saranno deboli così come le mareggiate. In Puglia continua a soffiare la Tramontana.

Le temperature caleranno durante la notte, la Pianura Padana sarà invasa da una fitta coltre di nebbia. Tutto sommato la situazione rimane invariata fino alla giornata di domani. Il gelo proveniente dai Balcani si sta facendo strada per entrare in Italia.

Nel pomeriggio la nuvolosità si farà più intensa sulle Regioni tirreniche, non sono previste precipitazioni.