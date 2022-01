Nunzia De Girolamo, insieme alla figlia fa una scoperta sorprendente – FOTO

Nunzia De Girolamo in un divertente siparietto familiare con sua figlia, l’ex ministro fa una scoperta che la lascia senza parole

Per circa un decennio, Nunzia De Girolamo è stata un personaggio importante della scena politica. Deputata per due legislature, per alcuni mesi è stata anche, tra l’aprile 2013 e il gennaio 2014, Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, nel governo a guida Enrico Letta.

Nelle elezioni politiche del 2018, non è stata eletta. Da allora, si è affermata come personaggio televisivo e non solo. Per tre anni ha collaborato con ‘Non è l’Arena’ di Giletti, nel 2019 ha partecipato anche a ‘Ballando con le stelle’. Oggi, è opinionista apprezzata in diversi talk show. E anche sul web è molto seguita, specialmente su Instagram.

Sul popolare social network, conta oltre 116mila followers. 46 anni, Nunzia ha dimostrato nel corso degli anni un fascino considerevole, che continua a esibire. Ma protagonista di molti suoi post e stories è anche la sua vita familiare. E’ sposata con il parlamentare Francesco Boccia e ha una figlia, Gea, di nove anni. Con la quale ha fatto oggi una scoperta incredibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Federica Pellegrini, l’annuncio a sorpresa: di nuovo alle Olimpiadi! – FOTO

Nunzia De Girolamo resta di stucco, espressione impagabile in auto con sua figlia: la rivelazione che la spiazza

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Con quel top rosso poi…” Dayane Mello dea in lingerie di pizzo: scopre l’indicibile – FOTO

La storia sul suo profilo Instagram è realizzata proprio dalla piccola, che, mentre le due viaggiano in auto, le dice: “Mamma, ho scoperto una cosa troppo importante. Così importante che se la dici a qualcuno, non so cosa può succedere…“.

Nunzia, incuriosita, aspetta di sapere che cosa si tratti. Gea fa salire la suspense dicendole: “Guarda che è importante, preparati…“. E poi, afferma: “L’acqua è bagnata! E io mi chiamo Gea!“.

L’espressione perplessa di Nunzia, con Gea che zoomma sul suo primo piano, è esilarante e scatena l’ironia dei followers. Lìumorismo della figlia della De Girolamo ha conquistato il web.