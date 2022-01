“Siete i miei sogni” Ornella Muti è con Sabrina Ferilli: la FOTO fa scintille!

Le due icone italiane hanno scattato una foto insieme, che ha fatto sognare gli utenti del web: mai visto un post così…

Francesca Romana Rivelli, conosciuta come Ornella Muti, ha pubblicato una foto in cui non è sola: con lei c’è la famosa doppiatrice Sabrina Ferilli.

I due pilastri del cinema italiano vengono immortalati a tre quarti, mentre guardano l’obbiettivo della fotocamera e sorridono: uno spettacolo senza precedenti!

Ornella indossa un tailleur giacca – pantalone nero e degli accessori molto fini ed eleganti: resisterle è impossibile.

La Ferilli, invece, sfoggia un cappotto nero ed un paio di sciarpe colorate: la sua bellezza ha mandato i fan al manicomio!

Il post è stato commentato anche da un personaggio italiano molto famoso, ovvero dalla direttrice creativa di Bulgari Lucia Silvestri, che ha scritto: “Stupende”.

Non c’è dubbio: Ornella Muti e Sabrina Ferilli sono il mix perfetto tra bellezza, talento, fascino ed eleganza.

Ecco, dunque, il post che è finito sulla bocca di tutti…

Ornella Muti e Sabrina Ferilli: il duo che ha scatenato il caos. Un fan scrive: “Rappresentate la bellezza italiana”

