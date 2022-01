Paola Iezzi, la visuale che acceca: il vestito risalta il davanzale e molto di più… – FOTO

La cantautrice Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, è meravigliosa. Porta un vestito che risalta tutte le forme: i fan impazziscono.

Cantautrice, musicista e produttrice discografica, Paola Iezzi è la famosa Paola del duo storico Paola&Chiara, una collaborazione molto fortunata durata diciassette anni. Nata a Milano nel 1874, segno Ariete, Paola canta insieme alla sorella Chiara fin dal liceo, dove le due si esibivano in alcuni gruppi rock. Solo 1996 Claudio Cecchetto scopre l’incredibile talento del duo e le ingaggia come coriste degli 883. Il duo, chiamato Paola&Chiara, vince nel 1997, il Festival di Sanremo con il brano Amici come prima concorrendo nella categoria Nuove Proposte.

Paola Iezzi incanta i suoi fan: “sei bellissima”

Dal 2009 Paola comincia a incidere canzoni come solista. Nel 2013 il duo si scioglie sotto lo sconforto dei fan: “Paola e Chiara sono durate 17 anni, un periodo lungo per un sodalizio artistico. Abbiamo tirato fuori un sacco di hit e fatto ballare un sacco di gente. – afferma Paola in un’intervista su Rai Radio Due. – Abbiamo fatto video sempre molto curati, dato un’immagine precisa alla nostra iconografia e tutto questo è rimasto. Paola e Chiara hanno esaurito il loro percorso e le loro cose da dire“.

Oggi Chiara è un’attrice, mentre Paola, dal 2013 prosegue la sua carriera come solista. Impossibile però per i fan, dimenticare il fantastico duo e i loro brani più famosi. Ad esempio, Vamos a bailar è un brano sempre moderno e attuale, che nei tempi d’oro di Paola&Chiara ottenne un successo internazionale, grazie anche alle versioni in altre lingue.

Paola oggi, insieme al marito Paolo Santambrogio, si dedica alla sua più grande passione, la musica, e anche alla fotografia. Su instagram la cantautrice è seguita da più di 100k followers e spesso mostra scatti della propria vita che ci fanno intendere quanto la ragazza sia solare ed espansiva.

Un suo ultimo scatto ha fatto impazzire i fan. Nella foto indossa un vestito a tubino con il quale vediamo un décolleté generoso.

Paola&Chiara hanno fatto la storia. Nonostante gli anni passano, qualcuno ancora ha ancora nella testa il ritornello: “Vamos a bailar, esta vida nueva, vamos a bailar, nai nai na…”.