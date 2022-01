“Pomeriggio 5”, in studio arriva lei: “È la nuova opinionista”. L’annuncio della D’Urso è clamoroso

Barbara D’Urso, nel corso della puntata odierna di “Pomeriggio 5”, ha presentato una nuova opinionista: i telespettatori sono rimasti di stucco

A “Pomeriggio 5”, l’assenza di Barbara D’Urso si era fatta decisamente sentire. Fortunatamente, dopo essersi goduta un lungo periodo di vacanze, la conduttrice è tornata più in forma che mai al timone del suo celebre programma. Durante il secondo blocco della puntata odierna, la presentatrice ha introdotto un tema a dir poco singolare, riguardante due infermieri.

I gemelli Daniel e Domenico – questi i loro nomi – sono operatori sanitari di giorno e drag queen di notte. Ancor prima di sottoporre il loro caso agli storici opinionisti, tuttavia, Barbara D’Urso ha fatto un annuncio che ha lasciato di stucco i telespettatori: “Lei è la nuova opinionista!“.

“Pomeriggio 5”, in studio arriva lei: l’annuncio di Barbara D’Urso è clamoroso

Il caso di Daniel e Domenico non ha mancato di sollevare polemiche durante l’appuntamento odierno di “Pomeriggio 5”. I due gemelli, che di giorno ricoprono la professione di infermieri, si trasformano in drag queen proprio durante la notte. Un secondo lavoro, quello di Daniel e Domenico, che molti non hanno esitato a definire in contrasto con la loro posizione di infermieri.

Barbara D’Urso, prima di lasciar parlare gli storici opinionisti, ha introdotto un nuovo volto all’interno dello studio. Si tratta di un personaggio molto famoso, che non mancherà di animare le dinamiche all’interno di “Pomeriggio 5”. “Benvenuta ad Alessandra Mussolini, da oggi mia nuova opinionista!“: questo lo sconcertante annuncio della conduttrice, prima che venisse aperto il collegamento con la politica.

Inaspettatamente, la nuova analista si è mostrata dalla parte dei due infermieri. “Le persone ricoverate negli hospice hanno bisogno di essere scosse, non di vedere i soliti camici bianchi” – ha esordito la Mussolini, ricevendo il plauso di Daniel e Domenico – “Io appoggio la loro scelta“. Parole a cui la D’Urso, come era prevedibile, non ha mancato di tributare un lungo applauso.

Alessandra, senza ombra di dubbio, non mancherà di animare i dibattiti di “Pomeriggio 5”, forte dell’irruenza e della schiettezza che la contraddistinguono. Quella di Barbara D’Urso si rivelerà una scelta azzeccata?