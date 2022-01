Rosalinda Cannavò ha confidato ai followers il problema che maggiormente l’affligge: le parole della modella sono rimbalzate su tutti i social network

In un anno, la vita di Rosalinda Cannavò è stata completamente stravolta dal successo. L’attrice, inizialmente finita sotto i riflettori a causa dell’Ares Gate, ha avuto la possibilità di dimostrare al pubblico del “Grande Fratello” la propria vera essenza. La siciliana, che ha dato prova di essere una donna fragile e dal cuore puro, ha conquistato migliaia di fan nel giro di pochi mesi.

Per lei, le offerte lavorative si stanno moltiplicando a vista d’occhio. Raramente, la Cannavò riesce a concedersi del tempo per interloquire in maniera distesa con i fan. Eppure, proprio nella giornata di ieri, Rosalinda ha deciso di ritagliarsi un momento per confessare ai seguaci la tremenda malattia che l’affligge: le sue parole sono rimbalzate su tutti i social network.

Rosalinda Cannavò, la lotta contro la malattia che la affligge: “È interminabile”

Nella giornata di ieri, al termine della registrazione di “Casa Chi”, Rosalinda Cannavò ha deciso di ritagliarsi del tempo per interagire con i propri fan. L’attrice, che si trovava a casa del fidanzato Andrea Zenga, si è aperta rispetto ad un problema fisico che sembrerebbe proprio non volerla abbandonare.

“Che lotta quella con la cellulite: interminabile“, ha esordito la Cannavò all’interno delle Instagram stories, richiamando fin da subito l’attenzione dei followers. Una problematica, quella della cellulite, che interessa circa otto donne su dieci, e rispetto alla quale la modella ha voluto dispensare dei preziosissimi consigli.

“Oggi vi voglio mostrare alcuni prodotti che mi stanno aiutando contro la cellulite e la ritenzione idrica“, ha spiegato Rosalinda, prima di illustrare tutte le creme corpo con cui starebbe combattendo la malattia. Consigli che le sue ammiratrici, ovviamente, non mancheranno di apprezzare e di mettere in pratica.

Di certo, la bellezza di Rosalinda non risulta minimamente intaccata dalla cellulite. La Cannavò, splendida anche nelle sue imperfezioni, è il bersaglio prediletto degli apprezzamenti del popolo di Instagram.