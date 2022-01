Shaila Gatta diventa ogni giorno sempre più bella: lo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha mandato in tilt i suoi followers

Ad Amici di Maria De Filippi, Shaila Gatta veniva costantemente giudicata per qualsiasi cosa, succedeva sia per cose che riguardavano la danza che per la sua sfera personale: “sei solo una bella ragazza, non hai talento, non farai niente nella vita“. Nessuno pensava che sarebbe mai riuscita a diventare qualcuno dopo il programma, e invece è stata proprio la fine di questa avventura a darle l’opportunità che stava sempre cercando. Venne notata da Antonio Ricci, che decise di sceglierla come velina per Striscia la Notizia.

Shaila Gatta spiazza il web con uno scatto: la FOTO fa record di likes

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE