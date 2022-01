Sophie Codegoni, posa esplosiva ma c’è chi la critica: “una bambola gonfiabile”. Il dettaglio nella FOTO

Sophie Codegoni, l’ultima foto di Instagram è esplosiva ma non mancano le critiche: il motivo è a dir poco assurdo!

Una puntata estremamente difficile per Sophie Codegoni, quella trasmessa ieri sera su Canale Cinque. La modella, che sta attraversando un periodo di alti e bassi nella sua conoscenza con Alessandro Basciano, ha ricevuto la visita della mamma Veronica. Visita che i seguaci dell’ex tronista non hanno mancato di criticare.

La donna, infatti, ha invitato la figlia a diffidare di Jessica Selassié, che non si starebbe dimostrando una vera amica per Sophie. Le parole di Veronica, oltre ad aver indispettito i fan, hanno contribuito a mettere in cattiva luce anche la figlia Sophie. In aggiunta, l’ultima foto apparsa nel profilo Instagram della Codegoni è divenuta rapidamente oggetto di critiche. Scopriamo insieme il perché di tanta cattiveria nei riguardi della modella.

Sophie Codegoni, la FOTO è esplosiva ma c’è chi la critica: “una bambola gonfiabile”

Nonostante il numero dei sostenitori di Sophie Codegoni cresca ogni giorno di più, aumenta parallelamente anche quello degli haters. Sono molti, infatti, gli utenti che stanno dimostrando di non gradire il percorso televisivo della modella. A questo proposito, l’ultimo post Instagram condiviso dai gestori della sua pagina non ha mancato di dividere il web.

L’ex tronista, che sfoggia un abito glitterato sui toni del rosa, mette in risalto una silhouette che farebbe invidia a chiunque. “Sei speciale e bellissima“, “Dalla tua parte sempre“, hanno commentato alcuni ammiratori della modella, ammaliati da tanta sensualità e fascino.

Eppure, tra i commenti, sono spuntate anche critiche al veleno dirette alla bella Sophie. Gli haters, che si sono lasciati andare a pesanti esternazioni, hanno commentato negativamente l’eccessivo ricorso alla chirurgia estetica da parte della modella. Un utente, in particolare, non ci è andato affatto leggero con le sue osservazioni: “sembri una bambola gonfiabile“.

Ovviamente, il successo televisivo porta con sé molti aspetti negativi. Sophie, il cui carattere forte e determinato non può che spiccare su quello degli altri coinquilini, si è guadagnata parecchi complimenti, ma anche altrettante critiche.