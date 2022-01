Dopo l’addio ad Antonino, il ritorno di Stefano De Martino nella vita della showgirl Belen Rodriguez è sempre più palese. Alcuni scatti rivelano un curioso retroscena.

La rottura è ormai ufficiale. La showgirl di origini argentine, Belen Rodriguez, ha volontariamente detto addio al sogno d’amore, coronato in questi anni, con il fotografo ventiseienne di origini liguri, Antonino Spinalbese. Dopo la nascita della piccola Luna Marí, sei mesi fa, qualcosa avrebbe iniziato ad inclinarsi.

Soltanto cinque ore fa, l’ultimo post del suo ex partner, pare abbia iniziato a far proliferare in rete i primi indizi. Sino a giungere ad un inatteso risvolto sul finale. “Ci sono stati momenti in cui il fitness mi ha aiutato a rialzarmi…“, specifica difatti, con fare speranzoso, in didascalia il celebre hair stylist. E celando forse un velo di tristezza per quanto realmente sarebbe accaduto nel corso di questa settimana.

Stefano De Martino resta con Belen Rodriguez dopo la rottura con Spinalbese: le FOTO del ritorno

Che si tratti di un’allusione alle ancora non ben chiare dinamiche legate alla sua decisione e della Rodriguez di prendere definitivamente strade diverse? La verità, grazie ad alcuni inediti scatti, pubblicati contemporaneamente dal noto settimanale “Chi“, sarebbe ormai destinata a venire a galla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gaspar Ulliel è morto addio all’attore di “Il était un seconde fois”, una moderna icona del cinema francese

Mentre la soubrette cita l’importanza della solitudine in un momento così delicato, attraverso la pubblicazione di una sua storia su Instagram, quattro ore fa, a dare testimonianza dello zampino dell’amato showman protagonista di “Bar Stella”, Stefano De Martino, nella tortuosa questione sarà infine la rivista diretta da Alfonso Signorini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Con quel top rosso poi…” Dayane Mello dea in lingerie di pizzo: scopre l’indicibile – FOTO

Le immagini, relative al ritorno di Belen dal suo viaggio in Uruguay, rivelano infatti la presenza del conduttore in casa della showgirl per un arco temporale decisamente più ampio, rispetto alla precedente toccata e fuga di Spinalbese per lasciare che la piccola Luna Marì faccia anch’essa ritorno al nido.

Si tratterebbe dunque, stando anche al onnipresenza di De Martino nei giorni scorsi nella quotidianità di Belen, di un sempre più probabile riavvicinamento tra lui e la showgirl.