“Storie italiane”, lo sfogo in diretta di Eleonora Daniele: ” Sono parole al vento”

E’ andata in onda un’altra puntata di “Storie italiane” dove è stato affrontato uno dei temi più importanti degli ultimi tempi: la violenza sulle donne

E’ andata in onda una nuova puntata di “Storie italiane”, programma su Rai1 condotto da Eleonora Daniele dove vengono riportati fatti di cronaca e attualità. Ogni giorno la presentatrice invita in studio o in collegamento degli ospiti con cui affrontare argomenti di un certo spessore.

Nell’appuntamento del 19 gennaio 2022, si è parlato della violenza sulle donne dopo aver ascoltato alcune testimonianze che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.

“Storie italiane“, l’appello di Eleonora Daniele

Nel corso della puntata, Eleonora Daniele ha invitato in studio una ragazza che ha raccontato la sua storia riguardo una vecchia frequentazione. L’ospite ha spiegato che per anni è stato condiviso su alcune chat un video intimo da lei inviato al suo ex fidanzato, che successivamente è diventato virale.

In collegamento anche altre ragazze hanno raccontato la propria storia, mentre in studio era presente l’attrice Eleonora Giorgi che ha detto la sua al riguardo: “Noi come madri possiamo fare molto, possiamo fare moltissimo per educare i figli maschi”.

E’ poi intervenuta la professoressa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, fondatrice e presidente del Telefono Rosa, che ha sottolineato l’importanza di intervenire nelle scuole con eventi, sedute e appuntamenti comunicativi per affrontare il tema sulla violenza delle donne.

Ma Eleonora Daniele ha risposto, dicendo: “Noi possiamo anche costruire un muro di informazione, ma se poi non interviene un processo legato a nuove misure, noi possiamo pure parlare ma poi diventano parole al vento”.

Poi ancora: “Dovremmo essere una nuova era con queste generazioni e invece non sta succedendo, è questo il fatto più preoccupante di cui nessuno sta parlando”.

Ancora una volta la Daniele si è messa in prima linea, affrontando uno dei temi che per il momento resta uno dei tabù della società italiana. Nella sua trasmissione non perde occasione di riportare testimonianze e lanciare appelli al riguardo.