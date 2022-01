Incidente all’interno di un cantiere: operaio muore folgorato

Un operaio di 57 anni, ieri mattina a Termini Imerese (Palermo), è morto folgorato da una potente scarica elettrica mentre lavorava in un cantiere. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Folgorato da una potente scarica elettrica mentre stava eseguendo dei lavori per la costruzione di una villetta. Ha perso coì la vita un operaio di 57 anni nella mattinata di ieri a Termini Imerese (Palermo). La vittima pare abbia toccato una pala meccanica che era entrata in contatto con dei cavi dell’alta tensione. I colleghi hanno lanciato l’allarme, ma quando l’equipe medica è arrivata presso il cantiere per il 57enne era ormai troppo tardi.

Termini Imerese, incidente all’interno di un cantiere: operaio di 57 anni muore folgorato

Ancora morti bianche in Italia. Nella mattinata di ieri, martedì 18 gennaio, un operaio è morto folgorato a Termini Imerese, comune in provincia di Palermo, mentre lavorava in un cantiere allestito in contrada Bragone per la costruzione di una villetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Frontale tra auto e pullman: spezzata la vita di un ragazzo di soli 22 anni

L’operaio, Francesco Corso, 57enne di Misilmeri, stando a quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione de Il Giornale di Sicilia, dopo aver terminato la gettata di cemento, avrebbe toccato una pala meccanica, entrata accidentalmente in contatto con alcuni cavi dell’alta tensione. Il 57enne è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.

I colleghi, presenti nel cantiere, hanno subito chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto. All’arrivo dell’equipe medica del 118, però, per Corso non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo appurarne il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colto da un malore mentre lavora: muore giovane coordinatore di Fratelli d’Italia

Presso il cantiere sono sopraggiunti anche i carabinieri del comune in provincia di Palermo che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura. Gli inquirenti dovranno ora cercare di chiarire quanto accaduto. In tal senso, scrivono i colleghi della redazione de Il Giornale di Sicilia, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma, trasferita all’ospedale di Termini Imerese.