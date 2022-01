Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: uomo muore sul colpo

Stamane a Gardolo (Trento) un uomo è morto dopo essere stato travolto da un’auto, pare mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

È morto sul colpo un uomo di circa 60 anni che stamattina è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. La tragedia si è consumata intorno alle 13:30 a Gardolo, località a nord di Trento. La vittima pare stesse attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, ma improvvisamente è stato centrato in pieno da una vettura e sbalzato sull’asfalto. Il conducente dell’auto si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi che, arrivati sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 60enne.

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, a Gardolo, località a nord del comune di Trento. Un uomo, di circa 60 anni, di cui non si conosce l’identità, è stato travolto e ucciso da un’auto.

Il 60enne, secondo le prime informazioni raccolte dalla redazione de Il Dolomiti, sembra stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali in Via Alto Adige, quando è sopraggiunta una Opel Corsa che lo ha investito. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare la vittima sull’asfalto e mandato in frantumi il parabrezza della vettura. A lanciare l’allarme al centralino del 118 il conducente della Opel, subito fermatosi a prestare soccorso.

Sul posto, nei pressi di una concessionaria, è intervenuto lo staff medico del 118 che ha provato a rianimare il 60enne. Dopo vari tentativi, i medici si sono arresi dichiarandone il decesso che sarebbe, scrive Il Dolomiti, sopraggiunto sul colpo dopo l’investimento.

La dinamica del tragico sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine che, arrivate sul posto insieme ai soccorsi ed i vigili del fuoco, hanno condotto i rilievi di legge per determinare con precisione l’accaduto e risalire ad ed eventuali responsabilità.