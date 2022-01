“La più bella delle Ferragni” Valentina Ferragni balla in intimo: la pole dance più esagerata che ci sia – FOTO

La bellissima influencer italiana Valentina Ferragni è semplicemente pazzesca nel suo ultimo IG post: che spettacolo!

La favolosa ventinovenne italiana ha reso felici i suoi followers con una foto, che la immortala mentre pratica pole dance: il web è fuori controllo!

Nell’immagine scattata a Milano, Valentina posa sollevata da terra e sorretta solo dalla forza di una mano: la testa è inclinata all’indietro e gli occhi sono chiusi.

La Ferragni indossa solamente dell’intimo nero: gli zoom si sono sprecati!

Nella didascalia del post la fantastica fashion blogger ha scritto: “Back to fly on my pole dance classes” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Torno a volare sulle mie lezioni di pole dance”).

Siete pronti a vedere lo scatto più esplosivo che esista? Tenetevi forte, perché vi toglierà le parole di bocca…

Valentina Ferragni è una vera bomba ad orologeria: sotto la FOTO non manca il commento di…

Una cosa è certa: la bellezza magnetica di Valentina tiene tutti incollati allo schermo!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Fantastica! Hai un corpo stupendo!”; “La più bella delle Ferragni, dalla testa ai piedi”; “Che meraviglia! Forza e leggiadria in un unico scatto” oppure “Forza vola come una farfalla! Sei una ragazza splendida dentro e fuori”.

Anche alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo e del web hanno commentato lo scatto: si tratta dell’ex partecipante al concorso di bellezza Miss Italia Giulia Gaudino, della fashion blogger Chiara Biasi e, infine, di sua sorella Chiara Ferragni.

Non c’è dubbio: è impossibile staccarle gli occhi di dosso!

La popolarità di Valentina Ferragni cresce ogni giorno sempre di più: il suo profilo Instagram conta ormai più di 4,2 milioni di followers.