La camera da letto di Amadeus si tinge di rosso per una sorpresa inattesa, la reazione di Giovanna e quella degli utenti sarà travolgente.

A poco più di dieci giorni dall’inizio ufficiale della settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“, lo showman cinquantanovenne di origini emiliane, Amadeus, continua ad aggiornare i suoi futuri telespettatori sulle novità finora previste per l’esordio in diretta dal palco dell’Ariston a partire dal prossimo 1 febbraio.

Soltanto tre giorni fa il noto conduttore aveva annunciato la sua partenza per la meravigliosa città costiera. Pronto ad ascoltare, durante il tragitto in macchina, la collezione dei venticinque brani inediti che saranno presentati nel corso delle sue cinque serate. Nel mentre, quest’oggi, un’ulteriore sorpresa apparirà in diretta dalla sua camera da letto.

“Siamo fatti così” Amadeus che sorpresa al risveglio, fan in visibilio per la reazione di Giovanna – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

“Giovanna“, risponderà allora con perfetto tempismo uno dei fan di Amadeus dopo aver visualizzato gli scatti pubblicati sul profilo ufficiale dell’amatissima coppia. “Amadeus appartiene alla mia generazione. Siamo fatti così“, continuerà l’utente visibilmente emozionato dalla situazione.

“Siamo cresciuti nel romanticismo degli anni 80… Per carità senza togliere niente a nessuno“. Difatti, il biglietto lasciato sullo specchio in mattinata, e dalla calligrafia in rosso, sarà la dimostrazione di un romanticismo di un’altra epoca.

“Ti svegli e trovi il buongiorno” che desideri, risponde Giovanna in didascalia. Con l’aggiunta di hashtag che sottolineano ancor di più la presenza eccezionale del marito. Un #papàsuper ed un #maritosuper, dunque. Oltre che talentuoso uomo di spettacolo. Dopo aver festeggiato il tredicesimo compleanno di José Alberto, il secondogenito di casa, lo scorso 18 gennaio, Giovanna ha ricevuto una dolcissima sorpresa.

Ormai giunto a Sanremo, dove resterà sino alla conclusione del Festival, il conduttore è riuscito nel suo intento. Ovvero, non ha mancare di far sentire la sua amorevole presenza in casa, nonostante l’attuale distanza.