“Mi incuriosisce molto” Andrea Delogu si svela pubblicamente: il VIDEO scatena molteplici reazioni

Andrea Delogu, la conduttrice appare in una nuova veste tanto simpatica quanto intrigante. Una rivelazione.

Andrea Delogu, il forte potere comunicativo della conduttrice affiora sempre. Per la rossa tanta amata dalla televisione ed in radio, i social sono un canale divulgativo dove potersi mettere a proprio agio e confrontarsi col mondo intero. I followers amano seguirla in queste sue sfumature per coglierne le diverse sfaccettature.

La Delogu negli anni è riuscita a farsi apprezzare per la sua vena autoironica. Una donna intelligente e molto bella, tanto che le sue foto più piccanti fanno sempre il boom di like. In questo suo ultimo video Andrea non si nasconde e lo fa con estrema naturalezza scuotendo gli animi del web.

Andrea Delogu, il video che ha scosso gli animi del web

Con tanta felicità ma anche con un pizzico di imbarazzo – che emerge soprattutto nell’ultima parte del video – la conduttrice accenna alcune parti del suo romanzo dal titolo Contrappasso, dal 24 febbraio in libreria. Un evento importante per Andrea, un obiettivo personale che si aggiunge ad un curriculum già ricco di esperienze lavorative.

E sta lì, a leggere quella che lei chiama la bandella del libro e chiede al web cosa ne pensa. Un racconto interessante che ti coinvolge e che lascia senza fiato i suoi sostenitori. Alla fine del video chiede se possa piacere ai fans questo genere di libri, i commenti non potevano essere più lieti. Fra i tanti, numerosi esprimono tutta la voglia di leggere quel libro che si preannuncia accattivante; “Mi incuriosisce molto”.

La Delogu è come se si mettesse a nudo e ricorda le sue origini: cresciuta alla Comunità di San Patrignano, è qualcosa che non dimenticherà mai.

Ricchissime le storie che raccontano Andrea come scrittrice e come conduttrice radiofonica, sempre con quell’autoironia che la rendono unica. Raggiante tra le storie: “Abbassamento di vista non ti temo” commenta la sua foto con tanto di occhiali – mentre si trova in radio – dove appare semplicemente magnifica.