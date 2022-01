Barbara D’Urso e la gaffe imperdonabile. La conduttrice si scusa in diretta: mortificata

Barbara D’Urso, gaffe imperdonabile a “Pomeriggio 5”: la conduttrice si è scusata pubblicamente con la sua ospite

Durante la seconda parte di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso dedica spazio alle vicissitudini che coinvolgono i personaggi dello spettacolo. Nonostante Pier Silvio Berlusconi abbia chiesto alla regina di Mediaset un taglio netto rispetto ai siparietti trash a cui il pubblico era abituato, la vita dei vip continua ad appassionare molti telespettatori.

Quest’oggi, Gianna Orrù, nota per essere la mamma di Valeria Marini, si è collegata con “Pomeriggio 5” per raccontare la spiacevole vicenda che l’ha vista protagonista. La conduttrice, nell’accoglierla, ha fatto una gaffe a dir poco imperdonabile. La reazione della Orrù, contrariamente alle aspettative, ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Barbara D’Urso e la gaffe imperdonabile. La conduttrice si scusa in diretta con l’ospite

Il secondo blocco della puntata odierna di “Pomeriggio 5” si è rivelato alquanto movimentato. Barbara D’Urso ha dato spazio al caso mediatico che vede coinvolta Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini. La donna, raggirata da un presunto regista di nome Giuseppe Milazzo, è stata clamorosamente truffata per oltre due anni.

Nell’introdurre la sua ospite, tuttavia, la conduttrice ha fatto una gaffe che non è certamente passata inosservata ai telespettatori. “Benvenuta Valeria!” – ha esclamato la D’Urso, prima di accorgersi del clamoroso errore – “Scusami Gianna! Perdonami, ma per me siete uguali“. Di fronte alle pubbliche scuse, la mamma della Marini non ha potuto far altro che rassicurare la presentatrice: “non preoccuparti, non sei la prima a scambiarci“.

Nel proseguo dell’intervista, la Orrù ha raccontato di aver donato al truffatore la sconvolgente cifra di 335.000 euro. Il presunto regista, che l’avrebbe abilmente raggirata, le aveva fatto credere di essere un esperto di investimenti online. Una messinscena che Gianna, con suo grande rammarico, ha scoperto a distanza di due anni dall’inizio della vicenda.

La mamma della Marini, in collera con l’uomo, ha affermato di attendere che la giustizia faccia il proprio corso. La D’Urso, prima di chiudere il collegamento, ha cercato di far arrivare all’ospite la propria solidarietà: “Non sei una stupida, tutti siamo stati truffati nella vita“.