Barbara D’Urso sorprende tutti, impossibile credere all’età: serie di look da urlo – VIDEO

Barbara D’Urso, il video su Instagram che sorprende i fan. A loro la votazione per il look migliore della conduttrice, ma scegliere è impossibile: strepitosa

Di nuovo ad allietare i pomeriggi dei suoi fedeli telespettatori, Barbara D’Urso è tornata al timone di “Pomeriggio 5” dopo le vacanze natalizie. Lunedì 17 gennaio è stato il giorno del rientro, seguito dai ringraziamenti per la sostituta Simona Branchetti, che ha lasciato il posto alla padrona di casa.

Trascorso all’insegna della neve il periodo delle festività, la conduttrice ha colmato la sua assenza dalla televisione condividendo le immagini con gli amati fan. Ma il periodo del riposo si è concluso, e la conduttrice è tornata in forma smagliante in studio.

Frizzante come sempre, porta la sua travolgente allegria anche sui social, dove pone un inaspettato sondaggio agli utenti. Una serie di look strepitosi ed una domanda alla quale è impossibile rispondere: quale il migliore?

Barbara D’Urso, incantevole in ogni versione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Come una vera e propria influencer, Barbara D’Urso posa su Instagram sfoggiando diversi outfit in una modalità anticonvenzionale. Il video quasi trasformista che posta sul social a tempo di musica è una dichiarazione di eternità per il suo fascino intramontabile, che rende impossibile credere alla sua età. Sei strepitosi look incantano i followers, ai quali viene posta la domanda più difficile: “Quel preferite?“.

Ancora una volta dimostra il suo gusto sopra le righe, con alcune scelte più romantiche, come gli abiti a fiori, ed altre decisamente più azzardate senza mai perdere di classe. Un chiaro esempio viene fornito dal completo turchese in giacca e pantaloni di paillettes.

Favolosa come al solito, la conduttrice impartisce una delle sue lezioni più importanti: non esistono limiti di età per il fashion, ed ogni donna può decidere di osare. Nel suo caso il risultato è un successo acclamato dai fan: “Queen“, “A te sta bene tutto“, “Bellissima“.