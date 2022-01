La Hammock bag firmata Loewe è stata appena aggiunta al guardaroba di Belen Rodriguez. La showgirl è sempre pienamente in linea con le tendenze di stagione e ci regala grandi lezioni di stile. Ma capiamo insieme qual’è il prezzo che ha pagato per questa nuova chicca…

E’ una tendenza invernale del 2022, anche se moltissime donne la vorrebbero indossare e stra-indossare ogni giorno di ogni stagione: la Hammock Bag firmata Loewe è la ciliegina sulla torta nel guardaroba di Belen Rodriguez.

Gli amori vanno e vengono, e ne sa qualcosa la showgirl argentina, ultimamente intenta a rispondere alle voci sulla rottura tra lei e Antonino Spinalbese. Ma, al contrario dei sentimenti, una borsa è per sempre: e Belen ci dimostra la sua passione incontrollata per gli accessori regalandoci nuovi post su Instagram all’insegna dello stile e delle tendenze moda.

Dopo le vacanze natalizie, trascorse in montagna insieme a Luna Marì, Belen è tornata in Sud America. E’ da lì che ci mostra il suo smisurato amore per le borse: la conduttrice tv aggiunge alle invidiabili collezioni di Chanel ed Hermès, un’ultima chicca che sta spopolando in questo Inverno 2022.

Ammiriamola insieme… il prezzo vi lascerà a bocca aperta.

Belen Rodriguez: questo è il prezzo della nuova ricercatissima Hammock Bag firmata Loewe

Sempre ed ovunque, la borsa Loewe a tracolla verde è perfetta. E’ LA borsa per eccellenza dell’Inverno 2022: Belen non esita a mostrarcela con un post esclusivamente dedicato a lei sul suo profilo ufficiale Instagram.

In questa tonalità verde bottiglia, la Hammock bag si fa portavoce di speranza e positività, due aspetti ricercatissimi in questo periodo storico. E’ intensa, è carica e si adatta a tantissimi outfit diversi (anche estivi!)

E’ un accessorio dal design contemporaneo che ormai fa da icona del brand, Loewe. Il modello ha una forma a secchiello con lacci laterali e manici corti: può essere portato a mano o crossover.

In realtà, curiosando attentamente e girovagando nel profilo Instagram di Belen Rodriguez, si può notare un po’ del 22 luglio nella quale la showgirl ha mostrato un pacco del brand Loewe e ha lasciato in descrizione la parola “Tu”.

Che ci fosse proprio la Hammock bag al suo interno? E che fosse un regalo dell’ormai ex compagno Antonino Spinalbese? Probabilmente non lo sapremo mai.

Che sia stato un regalo ricevuto o un regalo acquistato per coccolare sé stesse, quel che sappiamo è che il valore della Hammock Bag verde di Loewe arriva a ben 2100€ (la versione Small) ed è disponibile sul sito ufficiale del brand. E’ possibile acquistarla anche in altre colorazioni: senape, antracite e rossa.