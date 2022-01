Bomba Federica Sciarelli: svelata l’identità del padre di suo figlio

Cosa sappiamo sul padre del figlio di Federica Sciarelli? Scopriamo qualche dettaglio sul passato della nota conduttrice

Federica Sciarelli è una nota conduttrice della televisione italiana, conosciuta da tutti per essere alla guida da più di sedici anni del programma “Chi l’ha visto” in onda su Rai3.

La presentatrice è una giornalista affermata che con il suo talento, intraprendenza e determinazione si è fatta strada nel mondo del giornalismo arrivando al successo. Ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori, ma sappiamo che è mamma di Giovanni Maria.

Federica Sciarelli, chi è il padre di Giovanni Maria?

Si chiama Giovanni Maria il figlio di Federica Sciarelli ed ha poco più di ventiquattro anni. Secondo quanto si legge dalle dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessata, la giornalista sembra essere molto apprensiva nei confronti del ragazzo tanto da non lasciarle i suoi spazi.

“Non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori”. Ha rivelato in un’intervista a Intimità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Siamo fatti così” Amadeus che sorpresa al risveglio, fan in visibilio per la reazione di Giovanna – FOTO

Riguardo all’identità del padre non ci sono informazioni, si tratta sicuramente di qualcuno con cui ha avuto una relazione in passato e probabilmente è un volto famoso. Inoltre, qualche tempo fa, i rumors hanno parlato di una presunta storia con un magistrato.

Sul web, infatti, giravano delle voci su Henry John Woodcock, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito la notizia.

La Sciarelli ha ben altro a cui pensare, il 19 gennaio 2022 è tornata in televisione con la nuova stagione di “Chi l’ha visto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Paolo Bonolis, quello che fa per la moglie Sonia è davvero commovente: pubblico in estasi

Nella prima puntata la giornalista ha trattato casi come la morte di Liliana Resinovich, la scomparsa di Agata Scuto, la morte di Roberta Ragusa. Il ritorno ha riscontrato molto successo e il numero di share e ascolti ha superato le aspettative. Come sempre, il programma è una garanzia per la Rai.