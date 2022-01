Cantante ceca no-vax si contagia intenzionalmente: morta di Covid-19

L’artista è rimasta a stretto contatto con i suoi familiari positivi: il suo scopo era ottenere il certificato verde dopo la guarigione.

Un altro decesso legato al Covid-19. La vittima è Hana Horka e la sua storia è tanto bizzarra quanto drammatica. L’artista ceca, voce del gruppo folk ceco Asonance, si è spenta questa domenica, 16 gennaio, all’età di 57 anni. Stando a quanto riportano i principali media internazionali, la donna aveva deciso di contrarre deliberatamente l’infezione virale per schernire la pandemia e le sue tragiche conseguenze: un gioco estremamente pericoloso per la salute di chiunque; ma specialmente per chi, come lei, non si è mai voluto sottoporre alla campagna vaccinale. Lo scopo della cantante ceca no-vax era pertanto vincere la malattia per ottenere la certificazione verde senza ricorrere al vaccino.

Il figlio punta il dito contro i no-vax: “Avete ucciso mia madre…”

