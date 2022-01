Diego Tavani torna in studio e sgancia la bomba su Ida Platano: la dama ha reagito in maniera del tutto inaspettata

Ormai da parecchie settimane, i telespettatori di “Uomini e Donne” attendevano il ritorno di Diego Tavani. Il cavaliere, tra i più chiacchierati della corrente edizione del programma, sta affrontando un percorso tutt’altro che lineare. Dopo l’interruzione della conoscenza con Ida Platano, il romano ha dichiarato che avrebbe fatto di tutto pur di riconquistare il cuore della donna, della quale si diceva innamorato.

A causa del Covid, tuttavia, Diego si è dovuto assentare a lungo dalle registrazioni. Nella puntata odierna, giovedì 20 gennaio, Tavani ha sorprendentemente preso la parola proprio mentre la sua ex si trovava al centro studio. Le dichiarazioni del cavaliere hanno rapidamente catturato le attenzioni degli opinionisti e degli altri membri del parterre: “Ieri, io e Ida ci siamo…“. I dettagli sono a dir poco clamorosi.

Diego Tavani smaschera Ida: lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti

Il pubblico che segue “Uomini e Donne”, nel corso della puntata di ieri, ha assistito al ritorno in studio di Diego Tavani, assente da tempo a causa del Covid. Il cavaliere, prima delle feste, aveva più volte confermato di voler rimanere in trasmissione per un unico motivo: corteggiare Ida. La Platano, tuttavia, si è sempre mostrata irremovibile e più che decisa a portare avanti le proprie scelte.

Quest’oggi, mentre si trovava al centro studio assieme a Fabrizio, la bresciana è stata interrotta proprio dall’ex. “Ieri, durante la puntata, io e Ida ci siamo sorrisi più volte” – ha esordito Diego, nel tentativo di chiedere spiegazioni alla dama – “Se lei non mette un punto definitivo, io non riesco ad andare avanti“. Il romano, che ha implicitamente confermato di essere ancora innamorato di Ida, si è detto particolarmente toccato dal gesto di lei.

“Il fatto che mi abbia sorriso ha riacceso delle speranze“, ha proseguito il cavaliere, che non sembra proprio riuscire a dimenticare la Platano. Quest’ultima, pur confermando le parole di Diego, gli ha rifilato l’ennesimo due di picche. “Non tornerei indietro, la mia scelta l’ho presa“, ha sentenziato la donna, impassibile ai sentimenti dell’ex.

Ida, in aggiunta, ha spiegato di aver sorriso a Diego a causa di un momento piuttosto singolare che lo ha visto protagonista. Durante la scorsa puntata, infatti, mentre Biagio Di Maro si trovava al centro studio, Tavani si è cimentato nell’imitazione del collega di parterre. Imitazione che ha suscitato la risata genuina della bresciana, che si è trovata a condividere quel divertente siparietto proprio con l’ex. Nel cuore della Platano, tuttavia, non ci sarebbe più spazio per Tavani.

Diego, che si è detto rassegnato, ha confermato di voler rimanere nel programma per trovare la donna della sua vita. Moltissimi fan, alla luce di quanto accaduto, sono pronti a scommettere che, tra Tavani e la Platano, le dinamiche non siano affatto da considerarsi concluse.