Elettra Lamborghini esplode lo schermo: davanti esce tutto, qualcosa di magico – FOTO

Elettra Lamborghini chiama a raccolta i suoi fan e vuole sapere cosa ne pensano del cambio look ma qualcosa li distrae

Basta dire il suo nome per pensare non solo al suo successo ma al suo essere iconica e travolgente, in tutto e per tutto. Elettra Lamborghini è giovanissima eppure sa come muoversi nell’universo della musica e non solo.

Ci ha dimostrato di essere un’artista a tutto tondo, perfetta anche per il piccolo schermo. E se il titolo di Twerking Queen non le basta, ora per lei si aggiunge un vero e proprio primato.

Sarà, infatti, la prima italiana ad avere una statua al museo delle cere Madame Tussauds di Amsterdam. Proprio lei è stata scelta come icona tricolore per portare una ventata di italianità nel prestigioso sito.

Elettra ha posato per più di sei ore, presenterà l’opera ufficialmente a maggio nel nostro Paese e da questa estate la statua sarà esposta nella “Music Area” del museo.

