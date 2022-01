Tra i ritorni più attesi sul palco del Festival di Sanremo c’è quello di Elisa, ma prima la cantante ha in serbo una doppia sorpresa per i suoi fan

Vent’anni dopo la sua ultima partecipazione -e vittoria- al Festival di Sanremo tornerà in gara nella settantaduesima edizione Elisa con il brano “O forse sei tu“. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston è senza dubbio uno dei più attesi ma prima di allora i suoi fan avranno modo di ricevere una sorpresa piuttosto inaspettata. La cantante ha annunciato l’uscita di due brani che anticipano la pubblicazione del nuovo doppio album.

Elisa annuncia i brani di apertura dell’album: quando potremo ascoltarli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)

Uscirà il 18 febbraio il doppio album di Elisa, “Ritorno Al Futuro” e “Back To The Future“, che presenterà al pubblico due progetti discografici distinti, uno in italiano e uno in inglese. Il brano che presenterà al Festival di Sanremo sarà contenuto in essi, così come le due tracce che rilascerà oggi a mezzanotte.

L’annuncio arriva a sorpresa attraverso un post Instagram con il quale la cantante comunica l’uscita di “A tempo perso” e “Show’s Rollin‘”, rispettivamente i due brani di apertura dei due dischi. Questi saranno solo i primi assaggi del progetto che continuerà a presentare nel corso delle prossime settimane. “Manca un mese all’uscita del nuovo album e io non vedo l’ora che esca” -scrive- “allora fino al 18 febbraio vi farò sentire qualche brano in anteprima“.

Per la cantautrice questo progetto arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo album, “Diari aperti“. Con il singolo “Seta“, pubblicato a novembre, ha dato inizio a un nuovo capitolo che presenta un lato inedito della sua personalità artistica e che prenderà totalmente forma con il doppio disco in uscita il prossimo mese.

Nel frattempo tornerà anche sul palco dell’Ariston che negli ultimi anni l’ha sempre accolta da super ospite. Elisa ha voluto mettersi nuovamente in gioco e la sua partecipazione è stata senza alcun dubbio una delle notizie che ha scatenato maggior entusiasmo tra il pubblico.

Settimane impegnative per l’artista e per i suoi fan che potranno godere finalmente di nuova musica. I primi due brani saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali da venerdì 21 gennaio, in attesa di poter ascoltare sul palco del Festival il brano in gara “O forse sei tu“.