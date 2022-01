“Fenomenale” Ana Mena, irresistibile a pochi giorni dal grande evento: i fan in estasi – FOTO

Ana Mena è pronta a sorprendere il pubblico al “Festival di Sanremo“, intanto sui social condivide con i fan degli scatti strepitosi

Di origine spagnola, Ana Mena è una cantante molto nota nel suo Paese e un po’ meno in Italia dove si esibirà al “Festival di Sanremo” nella categoria big. L’artista ha lavorato a fianco di Fred Palma e Rocco Hunt.

Per lei non sarà la prima volta sul palco dell’Ariston, la cantante ha infatti partecipato lo scorso anno, esibendosi in duetto con Riki. Ha anche vinto i Veo Veo Awards, dal 2007 al 2013 ha pubblicato alcuni brani e inciso alcune colonne sonore cinematografiche, inoltre ha recitato nel film La pelle che abito di Pedro Almodovar.

Ana Mena, look strepitosi per un evento unico – FOTO

