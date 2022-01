“Fisico statuario” Melita Toniolo si scopre: come non l’avete mai vista – FOTO

Melita Toniolo sorprende il web con uno scatto da capogiro, la sensualità non ha mai fine ed i fan impazziscono per lei

Classe 1986, showgirl, modella e attrice, Melita Toniolo è ancora oggi una tra le più seguite sui social dove vanta di un milione di follower che non perdono occasione di supportarla e sostenerla in ogni situazione.

Da tutti conosciuta per aver partecipato nel 2007 alla settima edizione del “Grande fratello”, ha poi continuato il suo percorso professionale con calendari e shooting fotografi. La svolta è arrivata con il personaggio Diavolita a “Lucignolo“.

Melita Toniolo mostra i suoi lati migliori – FOTO

Di una bellezza unica, i suoi occhi verdi in contrasto con i capelli castani la rendono ancora più irresistibile. Sensuale, seducente e accattivante, è impossibile non notarla. La showgirl è solita condividere con i fan alcuni scatti mozzafiato che diventano virali.

Il suo ultimo post ne è un esempio, si tratta di una foto in bianco e nero dove sfoggia i suoi lati migliori. In ginocchio, indossa un completo intimo nero e mostra il suo décolleté e gli addominali scolpiti.

I capelli sono sciolti e le scivolano lungo il corpo, il suo sorriso è unico e manda in tilt chiunque la guardi. La foto ha conquistato più di diecimila like e tanti commenti come: “Che donna meravigliosa dentro e fuori” e poi ancora “Sensuale fisico statuario”, qualcun altro aggiunge: “Sei uno splendore, hai un fisico strepitoso”.

Ancora una volta la Toniolo ha fatto colpo, ma sul suo profilo non perde occasione di condividere con i suoi fan anche altri momenti delle sue giornate trascorse con il suo grande amore: il figlio Daniel.

Dopo il “Grande fratello” e “La talpa”, quale sarà il prossimo reality a cui parteciperà Melita Toniolo? I fan vorrebbero rivederla sul piccolo schermo, chissà se la showgirl tornerà mai in televisione.