“L’Eredità”, Flavio Insinna alza la voce con i concorrenti: nessuno sembra voler ascoltare i consigli del conduttore…

Nonostante il quiz game di Rai 1 abbia visto moltissimi conduttori destreggiarsi nel ruolo di padroni di casa, nessuno è mai stato apprezzato tanto quanto Flavio Insinna. Il presentatore, nel corso degli anni, ha dimostrato il proprio talento all’interno di svariate trasmissioni televisive. Ma è proprio a “L’Eredità” che il 56enne romano sembra aver trovato la propria dimensione.

Flavio, che entra sempre in sintonia con i partecipanti, ha a cuore le sorti di ognuno di loro. Per questo motivo, durante i momenti di difficoltà, Insinna non manca di dispensare consigli che possano permettere ai concorrenti di superare i loro blocchi. Non sempre, però, quest’ultimi si dimostrano attenti ai suggerimenti del conduttore…

Flavio Insinna alza la voce con i concorrenti: scena mai vista a “L’Eredità”

Flavio Insinna, che in ogni puntata de “L’Eredità” cerca sempre di agevolare il percorso dei concorrenti, non manca di dispensare loro preziosissimi consigli. In particolare, il conduttore sprona costantemente i partecipanti ad azzardare le risposte, anche quando quest’ultime si rivelano troppo complicate. È quanto accaduto proprio durante il primo duello della serata, che ha visto contrapporsi Eleonora e Marco.

“Profondo, denso“, ha proposto Insinna alla concorrente, che ha vissuto degli attimi di vero e proprio panico. “Intriso…?“, ha azzardato Eleonora, salvo poi scoprire di non aver fornito la risposta corretta. La sfidante, dopo aver perso alcuni secondi preziosi, ha deciso di ascoltare il consiglio del conduttore e di tentare il tutto per tutto.

“Intenso“, ha esclamato, abbattuta, la concorrente. Convinta che il termine pronunciato non fosse corretto, Eleonora è stata sorprendentemente smentita da Insinna. “Sii, bravissima! Buttatevi, ve lo dico sempre“, ha esultato il conduttore, il cui tono di voce si era clamorosamente alzato a causa della gioia incontenibile.

Marco, al termine della sfida, è risultato essere il perdente del duello. Il siparietto da poco andato in onda su Rai 1 è la testimonianza della veridicità del consiglio di Insinna. Tentare il tutto per tutto anche quando non si conoscono le risposte, spesso e volentieri, si rivela la scelta vincente.