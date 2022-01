Uno scatto sui social dell’ex velina Miriana Trevisan ha fatto scalpore sul web. La showgirl è seguita sul programma Grande Fratello Vip da molti spettatori che poi la sostengono anche sul web.

Miriana Trevisan, classe 1972, esordisce fin da giovanissima alla Rai con la partecipazione a Non è la Rai, di Gianni Boncompagni, insieme a celebrità quali Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Miriana ricorda con piacere quel periodo di grande popolarità: “Sotto casa mia stazionavano trenta persone al giorno, la sera stavo fino a mezzanotte a fare gli autografi.”

Abbiamo visto Miriana crescere e diventare anche una delle veline di Striscia la Notizia. A seguire, la showgirl ha partecipato a numerosi programmi Mediaset collaborandovi stabilmente.

Miriana, nella casa del Gfvip, incanta con la sua danza

Miriana Trevisan si è sposata con Pacifico Settembre, cantante, nel 2003. I due si sono separati nel 2013 affermando si essere rimasti in ottimi rapporti. Pago ha partecipato alla precedente edizione del Gfvip ed era, infatti, stato sostenuto dalla ex moglie.

Quest’anno, a partecipare al Grande Fratello Vip, è proprio Miriana Trevisan, entrata insieme ad altri concorrenti, tra cui Nicola Pisu, Giucas Casella, Jo Squillo, Andrea Casalino e altri. Anche in questa edizione, Miriana e il suo ex Pago sembrano complici. Qualche settimana fa Pago si è infatti scagliato contro alcune delle coinquiline della casa, in difesa dell’ex moglie. Le parole di alcune Vippone nei confronti della showgirl non erano state affatto carine.

Tutto procede bene ora per Miriana che si è data alla danza davanti a un vasto pubblico. Sulla sua foto su instagram, che ritrae le sue movenze da ballerina, piovono commenti dolci da parte dei suoi fan che la sostengono da casa: “magnetica e sexy.. mai volgare”, “bellissima, bravissima e sensuale”, “quando balli sei vita”.

Più volte all’interno di questa edizione del Gfvip la Trevisan ha dato prova di avere un’ottima prestanza fisica. Come andrà a finire? Riuscirà a vincere il programma? Di sicuro i suoi fan la sosterranno fino alla fine.