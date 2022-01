“Il Paradiso delle Signore”, Marta torna a Milano? Il colpo di scena inatteso

Il Paradiso delle Signore ha cominciato il 1963 in grande stile: nel programma più seguito del pomeriggio stanno per arrivare due colpi di scena

Il Paradiso delle Signore continua ad essere una delle soap più seguite della televisione. Oramai sono sette anni che va in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno, e i personaggi dell’atelier sono entrati nelle case di tutti gli italiani, conquistandoli con le loro storie. Oramai è diventata una grande famiglia e nel corso degli anni abbiamo salutato molti personaggi, ma abbiamo anche visto qualcuno tornare. E, in questi giorni, è tornato dopo molto tempo Dante. Lui potrebbe non essere l’unico ritorno inaspettato.

Il Paradiso delle Signore, due grandi ritorni stravolgono la soap

Quello che tutti si chiedono in questo momento è solo una cosa: Marta tornerà, dato che Dante è a Milano? Anche se la notizia non è stata ancora tada per certa, ci sono molti indizi che lo fanno pensare.

Partiamo dal fatto che Tina entra nello studio di Conti nel 76esimo episodio, è agitata perché teme che Agnese non abbia la forza di affrontare un viaggio. La ragazza è molto spaventata per l’intervento e Tina intanto le ricorda di non aver mai chiamato Sandro.

Nel frattempo, Vittorio le confida di essere al telefono con la segretaria di Sandro. Questo fa molto arrabbiare Tina: cosa aveva intenzione di dirgli? Se l’operazione va bene può riprendersi la moglie?

Per quanto riguarda Vittorio e Marta non c’è stato nessuna rottura definitiva e i telespettatori sperano di vederli ritornare insieme un giorno. Considerando che la serie andrà in onda ancora per molto tempo, la partita è ancora aperta e può succedere davvero di tutto.