“Intramontabile” Jennifer Lopez, fuori tutto: senza veli è afrodisiaca – FOTO

Passano gli anni ma Jennifer Lopez si fa sempre più bella, avete visto il suo ultimo post? La scollatura manda in tilt i fan

All’età di cinquantatré anni Jennifer Lopez continua a stupire il pubblico con la sua bellezza unica e fuori dal comune. L’artista è irresistibile e non perde occasione di sorprendere i fan con alcuni scatti mozzafiato.

E’ pronta a tornare al cinema con il film Marry me che arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 febbraio. Nell’attesa di vederla sul piccolo schermo, i seguaci hanno potuto ammirare l’outfit che ha scelto per il primo press day.

Jennifer Lopez, la rock star senza veli – FOTO

Seducente, accattivante e sensuale, Jennifer Lopez ancora una volta ha attirato l’attenzione dei fan che la seguono anche sui social dove vanta di quasi duecento milioni di follower. Di una bellezza senza tempo, l’artista ha da poco pubblicato l’outfit per il suo primo press day dove ha sfoggiato un look da vera rock star.

Due foto, una più bella dell’altra: nella prima la cantante e attrice indossa una giacca di pelle che le copre le sue forme, nella seconda si scopre e si fa vedere senza veli, solo un top le copre uno dei suoi lati migliori.

Poi la domanda ironica: “Con la giacca o senza giacca?”. Una coda di cavallo mette in primo piano i suoi occhi strepitosi e lo sguardo è irresistibile. I fan lasciano spazio alle fantasie più nascoste con commenti come: “Tu sei perfetta” e poi ancora “Intramontabile”.

Passano gli anni ma Jennifer Lopez è ancora più irresistibile ed i fan non possono fare a meno che seguirla e sostenerla in ogni situazione. Non solo bella, ma anche di un talento unico che non passa inosservato. Cantante, attrice, ballerina, imprenditrice e produttrice discografica: un’artista a trecentosessanta gradi.