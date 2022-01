Aurora Ramazzotti pubblica una serie di scatti molto belli sui social, ma il web chiede: “non eri intubata?”. Cosa succede?

Classe 1996, nata sotto il segno del Sagittario, Aurora Ramazzotti era una star ancor prima di nascere. Figlia di due grandi artisti, papà Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker, la sua vita non è mai stata troppo privata. Sottoposta a un continuo gossip e a una vita fatta di sguardi altrui, Aurora si è riuscita a creare il suo piccolo posto nel mondo, con le sue amicizie, la sua famiglia e portando avanti con grande determinazione la sua carriera in televisione. Oggi infatti si dedica al suo lavoro come conduttrice e influencer. Al mondo che le circonda e alle voci che parlano di lei, la ragazza sembra ormai essersi abituata. Tuttavia, spesso le cose che le accadono ancora la lasciano sbigottita.

Aurora Ramazzotti, dopo la rabbia per le fake news, torna a splendere con alcuni bellissimi scatti su instagram

Pochi giorni fa La Ramazzotti è stata al centro di una fake news che trattava del ricovero urgente in ospedale della ragazza e che la ritraeva intubata, con alcune foto assolutamente decontestualizzate. La figlia di Eros e Michelle, ha di fatto parlato di questo giornalismo come in “decadenza totale”. Anche dopo il suo sfogo, i giornali hanno continuato ad estrapolare titoli clickbait e a inserire foto fasulle. “Riprendono la mia frase virgolettando ma comunque utilizzando lo stesso clickbait per raccontare del mio sfogo di ieri. – continua la conduttrice – Peccato che per farlo abbiano montato la mia faccia su una stanza di ospedale.”

La Ramazzotti ha poi pubblicato una serie di scatti che ha fatto per la campagna pubblicitaria di un brand molto noto. La didascalia dice: “winter cool”. I vestiti indossati dall’influencer sembrano molto caldi, adatti a un freddo inverno, e dai colori contrastanti: il panna e il nero. I gioielli indossati non sono poi solo una cornice preziosa nella foto, ma sono i soggetti della campagna pubblicitaria per Morellato.

Alcuni followers le scrivono: “ma non eri intubata?”, perché forse non hanno visto il duro sfogo dell’influencer a seguito della fake news. Ci sono anche commenti delicati: una fan le scrive “sei bellissima come tua mamma”.

Insomma alcune cose non cambiano mai. La ragazza è sempre pronta ad affrontare a testa alta tutto quello che le accade, a volte anche con ironia. Ad esempio, in merito alla vicenda del catcalling, nella sua biografia su instagram ha scritto: “colei che ha inventato quel fatto che nn si fischia alla donna”.