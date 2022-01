Justine Mattera, sotto la giacca il nulla: completamente spogliata. Il giudizio è unanime: “Sei pazzesca” – FOTO

La showgirl ha realizzato un nuovo servizio fotografico stavolta ancora più pazzo dei precedenti, copricapo di testa e giacca aperta che mostra il seno.

Molti da sempre la paragonano alla diva Marylin Monroe scomparsa prematuramente nel 1962 a soli 36 anni. Stupenda con curve morbide e fisico a clessidra, irriverente e quello spirito giocoso che alcune donne americane portano come tratto distintivo.

Lei ha un fisico minuto a differenza della Monroe, è un fascio di nervi tutto muscolo per via dell’attività fisica che svolge con regolarità maniacale, ma i suoi riccioli biondi e la sua tempra solare la catapultano subito in questo parallelismo freudiano.

Justine Mattera a 50 anni suonati però è ancora sulla cresta dell’onda, una vita improntata allo sport e modella a tempo perso per campagne di moda tra le più belle degli ultimi anni in cui ama dar spazio a stilisti e fotografi emergenti posando come musa con indosso loro creazioni.

Puntare su di lei è sempre una scelta vincente, ogni cosa che tocca diventa oro ed è in grado di creare tendenze sul lungo periodo. Vediamo il suo ultimo shooting? Si tratta di qualcosa di spettacolare…

Justine Mattera non ha freni, lei a 50 anni può ancora tutto senza vergogna

Catturata dalla mano sapiente del fotografo Flavio Gasparini, Justine indossa un look dello stilista emergente Liborio Capizzi di cui lei è musa da ormai diversi anni. Sono creazioni futuriste poco portabili nella vita di tutti i giorni ma che regalano magia e un sogno ad occhi aperti verso altri mondi e galassie lontani.

Tessuti pesanti spesso tecnici, reti a maglie larghe, forme per molti versi azzardate ma sempre in perfetto stile con la personalità di Justine. Nell’ultimo post Ig che la condiviso ieri, indossa un copricapo di lana nero con frange che sporgono sulle guance ed una giacca over color fumo che le copre le spalle quasi come fosse un tappeto sfrangiato aperto però in modo malizioso sul seno che qui emerge in tutta la sua irruenza.

I seni tondi e floridi sono enfatizzati da lunghe collane che si appoggiano sul petto e danno vita a suoni e rumori che ricordano le popolazioni tribali indiane coperte solo da mantelli e monili sacri a protezione di corpo e anima.

“Pure a 50 anni, puoi cambiare tutto” scrive la showgirl accanto a questo scatto focoso ma anche carico di significati profondi se si osserva ben oltre la nudità semi apparente del suo seno in primo piano.

“Sei pazzesca! La tua bellezza è oltre lo spazio temporale❤️”, commenta un fan. Messaggio che racchiude l’opinione condivisa dalle migliaia di persone che in poche ore le hanno lasciato un like o un pensiero carico di emozione.