Le Donatella, l’atmosfera si scalda sul set: curve tutte in mostra – FOTO

Le Donatella come sempre scatenate su Instagram, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi irresistibili: sensualità clamorosa e provocante

Anticonvenzionali, vulcaniche, irrefrenabili, da sempre. Fin dal loro debutto nel mondo della musica e dello spettacolo, a X Factor, nel 2012, Le Donatella hanno lasciato il segno. Il duo composto dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi non passa mai inosservato.

Le due sorelle 28enni si sono affermate nel panorama musicale nostrano, ma anche come personaggi a tutto tondo della tv e non solo. Nel 2015, hanno vinto insieme L’Isola dei Famosi, mentre Silvia è andata vicinissima anche a trionfare nel Grande Fratello Vip, giungendo terza nell’edizione conclusasi nella primavera 2019.

Seguitissime su Instagram soprattutto dalla platea dei giovanissimi, contano sul popolare social network quasi un milione e mezzo di followers. A conquistarli, la loro verve sbarazzina, ma anche il loro atteggiamento seducente, con dei contenuti decisamente mai banali.

Le Donatella, prove tecniche di seduzione: vestitini cortissimi, si resta senza parole

Anche stavolta, le due sorelle non si smentiscono affatto e fanno una vera e propria incetta, in pochissimi minuti, in termini di like e commenti. Giulia e Silvia si trovano sul set, per una nuova avventura professionale, che affrontano, immancabilmente, con il loro solito piglio.

Secondo voi potevamo trovarci sul set di nuovo progetto e rimanere serie e pacate ?

Questo è ciò che scrivono nella didascalia e infatti si fanno notare come sempre, più sensuali e provocanti che mai. Soprattutto Giulia gioca a stuzzicare gli ammiratori, sfruttando un vestitino con cui mettere in mostra, con una espressione maliziosa, le sue curve esplosive.

Ma anche Silvia non è da meno, facendo filtrare il decolleté attraverso la giacca e sollevando le gambe in una posa da urlo.

C’è grande attesa, a questo punto, per capire che cosa tirerà fuori dal cilindro il duo di sorelle più imprevedibile della storia.