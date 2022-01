Lucilla Agosti è una delle conduttrici più sexy del panorama italiano. Pubblica uno scatto sui social e fa impazzire i fan.

Lucilla Agosti, segno Vergine, classe 1978 è una conduttrice nata a Milano e poi trasferitasi a Roma per iniziare la sua carriera in televisione. Inizia a condurre già dai primi anni 2000 e si rivela carismatica, di bella presenza e piena di talento conquistando il pubblico. La sua popolarità si deve alla rete All Music dove conduce All Moda. Otterrà anche diversi ruoli in pellicole come La Febbre, di Fabio Volo, Il mercante di pietre e Il seme della discordia.

Sulla rete di All Music, Lucilla conduce numerosi programmi e poi diventa protagonista di Buona la prima, insieme ai comici Ale e Franz. Nel 2008 conduce il DopoFestival insieme ad Elio e le Storie Tese e poi presenta su Sky il programma Italia’s Got Veramente Talent?, una parodia a Italia’s Got Talent. Lucilla è stata anche opinionista dell’Isola dei Famosi 9, edizione condotta da Nicola Savino.

Legata sentimentalmente per molti anni ad Andrea Romiti, i due hanno tre figli: Cleo, Diego e Alma rispettivamente del 2011, 2013 e 2017. Dal alcuni anni però la conduttrice si è legata a Vanni Oddera come annunciato dal settimanale Chi lo scorso aprile. Il settimanale spiegava: “Lucilla ha lasciato il compagno per iniziare una nuova relazione con il campione di motocross acrobatico Vanni Oddera. L’amore è nato durante una manifestazione alla quale, però, entrambi erano accompagnati dai rispettivi fidanzati.”

Oggi la conduttrice pare molto felice. Sui social posta moltissimi scatti di lei nella vita quotidiana. Alcune settimane pubblica anche uno scatto con Vanni Oddera, al quale allega una bellissima dedica per il suo amato.

Nella sua ultima foto pubblicata su instagram, la conduttrice è vicino a una vespa di colore arancione, sulla quale si poggia per guardarsi nello specchietto e truccarsi. Nella didascalia in modo ironico scrive: “5 minuti e arrivo”, come qualsiasi donna che si faccia attendere. Con un outfit casual e comodo, un paio di jeans e un maglione, Lucilla fa comunque girare la testa. La posizione è sconvolgente. Un fan le scrive: “…che posizione stuzzicante”. Questo e tanti altri commenti in merito alla posizione e al corpo della donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Non mancano commenti più semplici, ad esempio “sei bellissima”, e anche qualche riferimento alla canzone di Cremonini: “vespe truccate anni ’60, girano in centro sfiorando i 90…”