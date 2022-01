La meravigliosa ex moglie del noto Flavio Briatore ha scatenato il caos sul web: Instagram è in totale subbuglio!

La magnifica ex gieffina ha esagerato con la sua ultima foto postata: i fan sono fuori controllo!

L’immagine è stata scattata a Parigi, su una terrazza dalla quale si vede la Torre Eiffel: il panorama è mozzafiato, ma lei lo è di più!

Elisabetta sfoggia un vestitino nero e delle calze abbastanza coprenti: qualsiasi cosa indossi, la Gregoraci non passa mai inosservata!

Una cosa è certa: la bellissima conduttrice televisiva fa schizzare la temperatura alle stelle anche in inverno!

Anche sua sorella Marzia ha commentato lo scatto, scrivendo: “Stupenda sister”.

Siete pronti a vedere il post della bella influencer? Tenetevi forte, perché è uno spettacolo indescrivibile…

Elisabetta Gregoraci, un trionfo di sensualità e bellezza: i fan non chiuderanno occhio stanotte!

La favolosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ si è superata con questa foto a dir poco pazzesca.

Nell’immagine Elisabetta viene immortalata in piedi, mentre appoggia una mano vicino al collo, sorride e rivolge lo sguardo verso la sua sinistra: rifatevi gli occhi!

Il post è stato super apprezzato dagli utenti che la seguono ed ha ottenuto migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Tesoro la luce che emani è più luminosa della torre Eiffel“; “Non so veramente che dire, sei di un’eleganza pazzesca”; “Brilla sempre… hai tutte le caratteristiche per farlo, vali tanto!” oppure “Tu e Parigi: un vero e proprio spettacolo”.

Le foto della Gregoraci sono come una droga per i fan: non ne riescono più a fare a meno!

Non c’è dubbio: la fantastica ex modella italiana le batte tutte ad occhi chiusi!