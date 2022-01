“Matrimonio a prima vista”, vacanze sulla neve ma lui non c’è più. Lei si consola così – VIDEO

Hanno fatto innamorare molti fan che tifavano per loro, lei però ora è andata in vacanza da sola per ricaricare le pile. Si sono lasciati definitivamente dunque?

Stiamo parlando ancora una volta di due concorrenti tra i più discussi e parlati delle varie edizioni di “Matrimonio a prima vista Italia”, uniti dalla comune partecipazione all’esperimento di due diverse edizioni ma che hanno saputo trovarsi per complicità caratteriale e affetto reciproco.

Ebbene sì, sono Andrea Ghiselli e Francesca Musci che stiamo seguendo da mesi in questa tormentata relazione tra tira e molla, addii e riprese che stanno mettendo in seria confusione i follower che li seguono dal loro debutto nel programma.

Sembrava che la coppia avesse ufficializzato la storia dopo Natale ma in questi giorni Francesca è da sola in montagna con un’amica e le stories nel suo profilo la descrivono felice e disincantata distante dal suo Ghiselli. Vediamo dove si trova e cosa sta facendo per “dimenticarlo”?.

Francesca Musci dice addio a Ghiselli? Intanto si diverte con degli amici speciali

L’avevamo vista presso l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno qualche mese fa ma Francesca ha deciso pochi giorni fa di tornarci per una nuova esperienza regalata dalla struttura assieme all’amica Serena Pagani.

Le due giovani stanno vivendo il brivido (in tutti i sensi) di dormire in un originale chalet di neve realizzato dall’artista livignasca Vania Cusini, ma per loro tante coccole, sauna, spa, massaggi e uscita fuori porta con passeggiata assieme ai lama.

Livigno è una delle varie località montane che mette a disposizione questi teneri animali per fare pet therapy, la passeggiata è infatti utilizzata da turisti e abitanti del luogo per stimolare maggiore empatia e sicurezza accanto a questi animali dolcissimi e super coccolosi.

Nelle stories e nei video pubblicati ieri da Francesca la vediamo reggere le briglie di un grande lama che conduce a spasso tra la neve di un sentiero tra i boschi. Lei sorride divertita svelando alla camera che si tratta del “suo nuovo amore”.

Visto che solo pochi giorni fa abbiamo pizzicato Michelle Hunziker in montagna con Serena Autieri per rilassarsi prima di annunciare la separazione con Tomaso, molti iniziano a credere che possa essere un déjà vu quello di Francesca.

Come la prenderà il Ghiselli? Nel frattempo nel profilo social di lui nessun commento a caldo, forse vorrà attendere il ritorno a casa oggi di Francesca per parlare con lei (e i follower) della faccenda e chiarire eventuali malintesi?