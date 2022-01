Mediaset, Silvia Toffanin prende il posto di una nota conduttrice: il nome è clamoroso

Grandi novità per Mediaset, Pier Silvio Berlusconi avrà fatto la scelta giusta? Ecco di cosa stiamo parlando, tutti i dettagli

Pier Silvio Berlusconi è da anni alla guida dell’azienda Mediaset ed è lui a prendere decisioni riguardo al palinsesto della rete televisiva. La sua compagna di vita Silvia Toffanin è una delle conduttrici di Canale 5 che attualmente è al timone del programma “Verissimo”.

Per l’ex letterina di “Passaparola” è iniziata una nuova avventura, è stato proprio il compagno a sceglierla per un’importante novità che sembra aver ottenuto già un grande consenso da parte del pubblico.

Mediaset, Silvia Toffanin insieme a lei per un nuovo progetto

A partire dal 15 gennaio per Silvia Toffanin è cominciata una nuova avventura professionale. Mediaset ha deciso di iniziare una collaborazione tra lei e la regina della televisione: Maria De Filippi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tragedia in montagna: escursionista precipita in un dirupo e perde la vita

Nessuno ha rubato il posto a qualcun altro, piuttosto si tratta di un’unione che potrebbe portare grandi risultati all’azienda che ha fatto questa scelta. A quanto pare le due conduttrici lavoreranno a fianco all’altra in un modo originale.

Silvia Toffanin nel corso delle sue puntate di “Verissimo“, inviterà i protagonisti delle storie di “C’è posta per te” che avranno l’opportunità di raccontare com’è andata dopo l’apertura della busta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Nunzia De Girolamo, l’outfit della domenica da capogiro: che forme – FOTO

Il 16 gennaio 2022, Fernando, Susanna e Giada ha deciso di rivelare l’epilogo della loro storia. A quanto pare la proposta di fondere i due programmi sarebbe arrivata dalla stessa De Filippi.

Secondo i dati di share e ascolti, il primo appuntamento si è dimostrato un successo, ma per confermarlo bisognerà attendere altre puntate.

In tanti hanno pensato che questa unione si anche un modo per trasmettere alla Toffanin alcuni trucchi del mestiere, visto che Maria De Filippi è considerata la migliore del mondo della televisione. I suoi programmi da anni sono un successo ed il pubblico non perde occasione di seguire la regina del piccolo schermo.