Mercedesz Henger avrà trovato la felicità? Il post di Instagram sorprende tutti

Attimi di tranquillità per la bellissima Mercedesz Henger. La giovane, attraverso un post pubblicato su Instagram, manda un messaggio importante ai propri followers.

La nota celebrity televisiva, Mercedesz Henger, torna a far parlare di sé. La ragazza, reduce da un lungo periodo buio, segnato dalla fine della sua relazione con Lucas Peracchi e da diversi litigi con la madre Eva Henger, decide di pubblicare una foto sui social, mostrando a tutti i suoi seguaci il suo stato d’animo attuale.

Mercedesz Henger, su Instagram mostra il proprio stato d’animo

La bellissima Henger, pubblica un nuovo contenuto su Instagram, attraverso il quale finalmente esibisce uno smagliante sorriso, volto a dimostrare il periodo di serenità che Mercedesz sta attualmente trascorrendo. In un noto ristorante di Milano, la giovane scatta una foto, la pubblica e nella didascalia del post scrive: “Brilli in modo diverso quando sei davvero felice“.

La ragazza avrà davvero trovato la giusta serenità, o semplicemente, sta indossando una maschera per nascondere il periodo triste che sta ancora attraversando? Ad oggi, sembrerebbe che le vite di Mercedesz e la madre Eva, stiano viaggiando su due rette parallele.

La famosa ex porno diva, madre della giovane Mercedesz, ha interrotto ogni tipo di rapporto con la figlia a causa dell’ex partner della ragazza, Lucas Peracchi. Eva ha sempre sostenuto che il famoso personal trainer maltrattava continuamente la figlia, picchiandola e raggirandola con il pretesto di amarla davvero. Ci sarà un riavvicinamento tra le due dopo l’uscita di scena del giovane ragazzo?

Tuttavia, Mercedesz mantiene comunque un bel ricordo della sua precedente relazione. Di fatti, in un’ intervista fatta da Novella 2000, la giovane dichiara: “Sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima”. Mercedesz ha poi aggiunto: “Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni, e non voglio finirla in malo modo”.

L’apparente felicità della giovane Henger, mostra l’inizio di un percorso colmo di tranquillità; sarà davvero cosi?