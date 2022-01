Ebbe ci siamo, la situazione metereologica in Italia sta cambiando in maniera repentina. Dal weekend scorso gli esperti ci stanno avvertendo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Diciamo addio, almeno per il momento, alle belle giornate di sole. Stiamo per essere investiti da un’ondata di gelo proveniente dal Balcani. Le temperature scenderanno vertiginosamente anche sotto lo zero, previste nevicate a bassa quota, venti forti e mareggiate. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sarà un giovedì pre weekend all’insegna delle prime piogge

Addio all’alta pressione, dai Balcani sta arrivando il mal tempo. La mattinata di oggi sarà caratterizzata da piogge sparse che si intensificheranno nel corso della giornata da Nord a Sud. Il settentrione e specie la Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna prevista nebbia, così come abbondanti nevicate nella zona Appenninica Centrale con nevicate a 1200 metri di quota.

Le temperature sono in calo quasi in tutta Italia ma non così fredde da rientrare nella media stagionale. I venti saranno più intensi specie in Sardegna, Puglia e vallate alpine, dove soffierà il Maestrale.

La giornata di Venerdì 21 gennaio sarà decisamente molto più nuvolosa, le piogge saranno sparse in tutto il Paese ma non eccessivamente intense. L’aria sarà gelida, nevicherà a 600-700 metri di quota.