“…è bello per noi vedervi anche senza…” Natalia Paragoni si scopre delicatamente, visione magnetica – FOTO

Natalia Paragoni, bellissima nella sua versione naturale che mette tutti d’accordo. Un incanto per gli occhi.

Natalia Paragoni, la giovane influencer che tutti i brand vogliono. Un mix di seduzione e freschezza tipica della sua età, un connubio che la rende molto appetibile nel mondo della moda e del beauty. Basta guardare le copiose foto che arricchiscono il suo profilo, seguito da oltre un milione di followers; numerosi shooting con abiti accattivanti e luoghi da sogno.

Natalia ama variare sempre stile, dal classico sportivo con tanto di sneakers a quelli più da gala con abiti incantevoli. Qualsiasi cosa indossi sembra sempre ideata per lei, una fisicità armoniosa che rende tutto magnetico, anche con qualche venatura piccante, che tanto piace al web.

Natalia Paragoni non teme l’inverno e si scopre nell’euforia dei followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia Paragoni come tutti quelli che amano l’estate ha nostalgia delle alte temperature e questa la induce a fare un post di “rivolta” al clima rigido, tipicamente invernale. Lei appare in denim e t-shirt basic scoprendosi dai maglioni stagionali e scrive a chiare lettere: “Quanto vorrei uscire di casa in maglietta ☀️”.

Osare e sfidare il freddo, un momento che il web ha accolto certamente con favore e che coglie l’occasione per apprezzare la bellezza di Natalia che qui appare senza fronzoli. Viso acqua e sapone e capelli raccolti in una coda, un risultato eccellente e degno di essere sottolineato sotto il post. “A volte non bisogna sempre essere perfette per forza, è bello per noi followers vedervi anche vestiti normali, senza trucco, al naturale…”

La pioggia di commenti infatti non si fa attendere, la bella influencer circondata dall’affetto di suoi cari seguaci. “Tesoro sei stupenda, in qualsiasi look, anche con una semplice t- shirt e un jeans”.

Certamente non manca la critica, ma questo ormai all’avvento dei social è diventato inevitabile. Visto che la t-shirt spesso è stata oggetto di discussione, qualcuno ha sollecitato il fatto che sia stropicciata, ma anche in questo caso non è mancato il sostegno del web mentre Natalia – per come è solita fare – non ha risposto.