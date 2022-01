Una visita, che dire, a sorpresa per la conduttrice Mara Venier. Alcuni dei suoi fan non riescono a capacitarsi della visione…

La paladina della storica trasmissione di “Domenica In“, sin dai suoi di gran lunga promettenti esordi a metà degli anni 90′, non ha mai dimostrato di tradire in alcun modo le aspettative dei suoi telespettatori. Eppure per la nota conduttrice classe 1950, Mara Venier, qualcosa nella giornata di oggi sembrerebbe ormai destinato a cambiare.

A stravolgere le dinamiche di una ricca serenità sarà la decisione di una delle più amate protagoniste nelle commedie cinematografiche italiane degli ultimi quarant’anni. Zia Mara ha fatto sì, stamani, che alcune opinioni dei suoi da sempre fedeli fan venissero minate da un’inaspettata e pubblica scelta.

“Noo…” Mara Venier diretta dai Carabinieri: fan increduli – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

“Stamattina un caffè con il comandante generale dell’arma dei carabinieri…“, scrive in didascalia al suo ultimo post su Instagram la carismatica nata sotto il segno della Bilancia. La conduttrice si mostra sorridente e “sull’attenti” in uno scatto pronto a suscitare non poche polemiche in rete.

Il motivo? Un dettaglio in fatto di stile che stavolta non riuscirà a passere inosservato. Al fianco della conduttrice veneziana appare difatti il comandante Teo Luzi, che zia Mara vorrà ringraziare con grande riconoscimento per la sua disponibilità e professionalità. “Grazie a tutti i Carabinieri per l’affetto!“, continuerà in didascalia. Nel mentre gli utenti sul web saranno, mai come oggi, pronti ad insorgere. Nonostante una buona dose di apprezzamenti per il modus operandi della conduttrice, ci sarà anche chi non potrà trovarsi d’accordo con la sua decisione.

“Mara ma in tuta?“, chiederà perciò un utente rivelando la sua sorpresa. Ed un sonoro “Noooooo…” apparirà in seguito anche in altre constatazioni. “La ammiro davvero”, tuonerà amaramente una seconda utente. “Ma ho notato che non è più così attenta al suo aspetto… In primis sulle scelte del vestiario. È sempre stata una donna attenta ed elegante. Anche perché può permetterselo fisicamente. Va bene a casa con la tuta. Ma fuori… Noooo“. Per fortuna ci sarà anche chi, a dispetto delle polemiche, preferirà schierarsi in sua difesa. Può davvero una scelta in nome della comodità venir giudicata così nettamente?

A quanto pare la definitiva risposta sembrerà essere quella giusta. “Zia Mara“, anche casual: “sei unica e inimitabile, oltre che bellissima“.