Royal Family, tempo di bufera: tutta colpa di Harry e Meghan, accade l’inaspettato

Harry e Meghan tornano a catalizzare l’attenzione con un colpo di scena inaspettato. La Regina è coinvolta nell’accaduto.

Con l’assenza di una scorta ufficiale per Harry e Meghan, il loro ritorno in Gran Bretagna è sempre più sfumato. Il nipote della Regina Elisabetta potrebbe essere così assente al Giubileo di Platino previsto quest’estate, in occasione del quale si celebreranno i suoi 70 anni sul trono.

Dal loro addio a Palazzo, i Sussex hanno abbandonato i loro obblighi reali, perdendo anche i loro titoli e molti privilegi tra cui le guardie del corpo pagate dai contribuenti.

In mancanza di queste per la famiglia di Harry sarebbe infatti troppo pericoloso muoversi: in particolare percorrere un viaggio lungo come quello dall’America all’Inghilterra. Secondo la coppia inoltre la protezione americana non avrebbe la stessa efficacia in un paese straniero.

Già quest’estate quando il secondogenito di Carlo era tornato in Inghilterra in occasione della cerimonia per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre, era stato vittima di uno spiacevole inseguimento da parte dei paparazzi.

Per mettere in sicurezza se stesso, Meghan e i loro due figli vorrebbe riavere la scorta reale qualora si trovassero in Gran Bretagna. Non facendo più parte della Royal Family desidererebbe perfino pagarla di tasca propria, proposta già avanzata in passato ma affossata dalle autorità.

Harry e Meghan: è di nuovo bufera, imbarazzo nella Royal Family

A fronte dell’impossibilità di spostarsi nel suo paese natale per mancanza di sicurezza, Harry vorrebbe riaprire il caso giudiziario in merito al rifiuto da parte del Ministero degli interni di concedergli la scorta con la possibilità di pagarla lui stesso.

Sembra che sia in atto una specie di ricatto, come se i duchi non avendo le guardie reali 24 ore su 24 a proteggerli non metterebbero più piede a Londra, facendo sì che la Regina non conosca mai la sua nuova nipotina, Lilibet Diana.

Non ha ancora visto la secondogenita di suo nipote nata la scorsa estate

La loro assenza al Giubileo di Platino potrebbe inoltre far cadere nuovamente in imbarazzo la Royal Family e in ombra la Regina, catalizzando l’attenzione dei media durante la ricorrenza a lei dedicata.