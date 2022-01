Samantha De Grenet baciata dal sole: “Non avere fretta”, bellezza intramontabile – FOTO

Samantha De Grenet conferma ancora una volta un fascino sensazionale, in mezzo alla natura la showgirl attira su di sé l’amore del web

Da giovane, è stata una delle modelle più apprezzate d’Italia. Nonostante il trascorrere del tempo, mantiene un fascino indescrivibile: anche a 51 anni Samantha De Grenet è una delle bellezze più caratteristiche del mondo dello spettacolo italiano.

Samantha, scoperta apperta 14enne, ha debuttato poi molto presto in tv, riscuotendo grandissimo successo soprattutto negli anni ’90 e Duemila, partecipando a protagonista a svariate trasmissioni. In anni più recenti, è diventata una presenza piuttosto richiesta nei reality show. Vanta infatti partecipazioni a La Talpa, L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip.

Eleganza e sensualità non le hanno mai fatto difetto e lei le ha sempre esibite con gran classe in ogni dove. Sui social è una delle showgirl più seguite, oltre mezzo milione di followers per lei su Instagram.

Come fa, alla sua età, a mantenersi così bella, seducente e in forma? Oggi Samantha ci svela uno dei suoi segreti.

Samantha De Grenet, una pausa di relax davvero speciale: scruta l’orizzonte e seduce al primo sguardo

Prendersi cura del proprio corpo e della propria mente è fondamentale. Samantha lo fa, concedendosi un po’ di relax alle terme di Saturnia. Tra le tante attività, una forse insospettabile per i fan.

La vediamo camminare in una giornata assolata, su un campo da golf, godersi il panorama circostante e rallentare i ritmi. Infatti scrive:

Non avere fretta, non preoccuparti

Un insegnamento di sicuro da tenere bene a mente. I risultati sono di certo visibili, la sua bellezza rimane incommensurabile e non per caso, in pochissimi minuti, arrivano a valanga like e complimenti di ogni genere.

Samantha si conferma intrigante e favolosa come sempre. Una bellezza senza tempo che non può mai lasciare indifferenti.