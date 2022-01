Sangiovanni minacciato di morte, per lui Sanremo 2022 inizia malissimo

Sangiovanni ha raccontato di alcune minacce di morte ricevute dopo il successo ad Amici: il Festival è un respiro tanto atteso.

L’inizio del Festival di Sanremo 2022 è ormai imminente, e per l’occasione gli artisti in gara hanno deciso di rilasciare qualche intervista più del normale. Oggi parliamo di Sangiovanni, giovanissima stella di Amici, che ha raccontato alle giornaliste di Vanity Fair alcune brutte storie vissute durante il programma.

Sangiovanni e Giulia Stabile, le minacce di morte allontanano la coppia dai social

Sangiovanni ha raccontato a Vanity Fair di non aver avuto solo gioie dopo il secondo posto ad Amici. Il primo l’ha vinto la sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, ma i due artisti sono talmente bravi che dall’ultimo giorno nella scuola in poi non si sono mai separati, e il successo li ha accompagnati entrambi fino a Sanremo. Gareggerà, ovviamente, solo lui, che ha deciso di approfittare dell’evento per raccontare qualche dettaglio sull’esperienza dalla De Filippi: “Ho ricevuto tantissimo odio, insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo… mi hanno anche minacciato di morte!”

Il cantante ha spiegato di non aver mai capito perché, nonostante la personalità solare e divertente, ci siano così tante persone che lo odiano. Oggi però non se ne cura più di tanto, e la canzone con cui parteciperà al Festival parla proprio di questo: “Farfalle è un brano che parla di tornare a respirare…”. Proprio come Madame, che l’anno scorso ha conquistato il cuore del pubblico dell’Ariston con una canzone simile: “So che cantava per liberarsi, ero emozionato per lei…” ha raccontato Sangiovanni.

Oggi il cantante è felicemente fidanzato con Giulia Stabile, con la quale ha deciso di staccarsi un po’ dai social media. I fans sono davvero sfegatati e non gli lasciano un minuto di respiro, motivo per cui entrambi hanno preferito smettere di raccontare i dettagli della vita di coppia.