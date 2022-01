Silvia Toffanin, i dettagli del primo incontro con Berlusconi: non lo avevano mai raccontato

Un inedito racconto sulla prima volta che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si incontrarono inizia ad incuriosire il pubblico della penisola.

Se lo scorso dicembre 2021 il celebre imprenditore e vicepresidente della rete Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aveva deciso di sorprendere con una spassionata dedica in diretta la sua dolce metà, Silvia Toffanin. Presentandosi virtualmente sul grande schermo della conduttrice e facendo dunque capitolino nella sua trasmissione di “Verissimo“. Ora un nuovo retroscena sul passato della chiacchierata coppia italiana si affaccerebbe nuovamente a sorprendente il loro pubblico.

Grazie ai risultati ottenuti in seguito ad una recente indagine di cronaca rosa, in accompagnamento ad un’altrettanto promettente ed inedita dichiarazione su sfondo romantico, avrebbe permesso di ripercorrere con una speciale attenzione gli anni vissuti assieme. Sino a tornare al momento del loro primo incontro. Allora, come andò realmente tra i due? Scopriamolo adesso più nei dettagli.

Silvia Toffanin nuova luce sul suo primo incontro con Pier Silvio Berlusconi, la verità

Silvia e Pier pare rappresentino, ad oggi, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Una al fianco dell’altra da oltre un ventennio, continuano a rinnovare il loro amore privatamente quanto pubblicamente, e nonostante la mancata necessità, da parte di entrambi, di sorvolare a nozze.

Rispettivamente nel 2010 e nel 2015 la coppia dà gioiosamente il benvenuto ai loro due figli. Il primogenito, Lorenzo Mattia, e più tardi la secondogenita Sofia Valentina.

L’ex modella di origini venete è tornata a parlare della prima volta che il suo percorso di vita, e quello del noto Amministratore Delegato milanese, hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Bisognerà dunque cimentarsi in un excursus che troverà la sua origine agli inizi del 2000. Pier Silvio si trovava ad un match calcistico di beneficienza in compagnia del padre, all’epoca presidente onorario del Milan.

Sin dai primi istanti, raccontano entrambi ancora oggi, ci fu una grande curiosità nel presentarsi. E soprattutto nessuno di loro può negare che fu amore a prima vista.