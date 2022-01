“Grazie per questo grande dono” Soleil Sorge, raggiante nel suo momento colmo d’amore – FOTO inequivocabile

Soleil Sorge su Instagram in un scatto colmo d’amore: i fans hanno particolarmente gradito e ringraziano per questo dono.

Soleil Sorge, non occorrono certamente le presentazioni. La modella italoamericana è tra le protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”. In molti chiedono che esca dal reality ma ogni volta che si parla di lei, si scatena un putiferio social; un boom di interazioni e commenti, in fondo tutti amano Soleil!

Con il suo modo di fare sempre così schietto ha fatto breccia nel cuore degli italiani che la seguono sia in tv che sui social. Il suo milione di seguaci infatti non perde nemmeno un post che diventa un’occasione per contemplare la bellezza di Soleil. L’ultimo post è colmo d’amore, i fans sono in estasi.

Soleil Sorge, lo scatto pieno d’amore incuriosisce il web

Per saperne di più, vai su Successivo