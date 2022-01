Sonia Bruganelli rivela cosa fa Adriana Volpe dietro quinte: la replica durissima

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continuano ad essere una contro l’altra: dopo l’intervista della moglie di Paolo Bonolis, è scoppiata una nuova polemica sui social

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le due opinioniste di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. Le due ci hanno provato, ma non sono mai riuscite ad andare d’accordo. Sono completamente diverse e spesso durante le puntate hanno delle divergenze: nell’ultimo periodo hanno provato a trovare una sorta di intesa, ma dopo l’ultima intervista che ha rilasciato la moglie di Paolo Bonolis al settimanale Chi, è scoppiata una nuova lite tra le due che si sta consumando proprio in queste ore sui social.

Adriana Volpe risponde a Sonia Bruganelli: “Sei piccola così”

Sonia, infatti, ha rivelato al settimanale che durante le pause pubblicitarie, ogni tanto si allontana per parlare con qualche autore e Adriana la segue in modo sospetto, come se avesse dei dubbi su quello che sta succedendo. “Volevo rassicurare che se parlo con qualcuno non lo faccio perché ho scoperto chissà quale segreto“. Poi ha aggiunto che questa situazione le ricorda i litigi con suo fratello, con la sola differenza che Adriana potrebbe essere la sua sorella maggiore considerata la sua età.

“Brava Sonia, hai ragione. Tu rispetto a me sei piccola piccola piccola… e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza” ha esordito così Adriana sul suo profilo di Instagram. L’opinionista ha deciso di non tacere dopo quello che ha letto e di rispondere al tono alla sua collega. “Di grande ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi“.

Sonia e Adriana adesso sono davvero ai ferri corti: non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire se Alfonso Signorini riuscirà a farle fare pace.