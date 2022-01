“Specchio riflesso” la rivincita di Fedez: ora è ufficiale, per lui cambia tutto – FOTO

Fedez si prende la sua soddisfazione e lo dice a tutti nel modo più easy possibile. Sembra strano ma è successo davvero

Fedez ne combina di ogni e sappiamo bene quante querele e denunce abbia collezionato negli anni. Lui stesso ormai ci ironizza quando riceve una busta verde ma come ha fatto fino ad ora non si ferma davanti a nessuno. Dice sempre la sua e quando c’è da parlare lo fa senza aver paura di “ritorsioni”.

Tra i suoi massimi “nemici mediatici” c’è il Codacons che in diverse occasioni ha attaccato lui e sua moglie Chiara Ferragni e diverse sono le querelle aperte tra le due parti. Solo ieri però è arrivata per lui la bella notizia. Una piccola soddisfazione che il rapper ha sottolineato tramite i suoi social in maniera sottile e non troppo clamorosa. Ora però è ufficiale e può dirlo a tutti.

Fedez, è il momento della soddisfazione

Fedez si riprende la sua rivincita con il Codacons e con solo due parole risponde in modo signorile. Ieri, infatti, è arrivata la notizia che Carlo Rienzi, presidente del Codacons, è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Roma per aver “offeso la reputazione” di Fedez e della moglie Chiara Ferragni.

Rienzi, infatti, aveva descritto la coppia come “ignoranti, delinquenti, approfittatori”. Li aveva additati di sfruttare l’immagine dei loro figli per sponsorizzare le magliette e gli accessori di brand con i quali hanno dei contratti arrivando a sostenere che Fedez con la scusa della beneficienza (quando per il natale 2020 ha distribuito delle somme a dei bisognosi) abbia solo fatto pubblicità alla Lamborghini.

Insomma chi segue Fedez sa quanto abbia combattuto e osteggiato queste accuse non vere e questo primo step del procedimento gli dà ragione. Lui senza troppo esultanza ieri ha condiviso un articolo con la notizia e ha scritto un semplice: “Specchio rifletto” senza nascondere quel pizzico di soddisfazione.

Il Codacons dal canto suo ha fatto sapere di essere molto preoccupato per la decisione della Procura in quanto le affermazioni del presidente “sono perfettamente in linea con il compito sociale del Codacons di tutela dei consumatori”.