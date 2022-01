Tomaso Trussardi beccato con Marica: gli indizi della crisi c’erano già

Tomaso Trussardi beccato con Marica Pellegrinelli: i segnali della crisi con Michelle che nessuno aveva colto

In questi giorni, la stragrande maggioranza dei giornali di gossip si sta occupando della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Nonostante la notizia fosse nell’aria ormai da tempo, la rottura tra la conduttrice svizzera e l’imprenditore è arrivata come un fulmine a ciel sereno. I due ex, attraverso un comunicato di coppia, hanno ribadito l’intenzione di mantenere il più stretto riserbo sulla delicata questione.

Le supposizioni circa i motivi della rottura sono infinite e non hanno ancora trovato conferma. Eppure, i segnali della crisi tra Michelle e Tomaso erano già emersi svariati mesi fa. Il portale Aciclico, nello specifico, aveva dato notizia di un incontro inaspettato avvenuto tra le vie di Milano. All’epoca, Trussardi venne beccato proprio con l’ex di Eros Ramazzotti.

Tomaso Trussardi beccato con Marica Pellegrinelli: gli indizi della crisi c’erano già

La notizia dell’incontro tra Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli era stata lanciata dal noto portale Aciclico. Si tratta di un incontro verificatosi nel mese di ottobre, il quale, stando alla fonte, sarebbe avvenuto in maniera del tutto casuale. A distanza di tempo e a fronte della rottura tra Michelle Hunziker e l’imprenditore, tuttavia, anche un simile episodio può arrivare ad assumere tutt’altro significato.

All’epoca, infatti, l’ex di Eros Ramazzotti aveva beccato Trussardi in completa solitudine per le vie di Milano. Nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che, ormai da diversi mesi, Michelle e Tomaso non vivono più sotto lo stesso tetto. La domanda che moltissimi utenti si stanno ponendo, dunque, è che cosa si siano detti Marica e Tomaso proprio durante quel banale incontro.

Che l’imprenditore abbia confessato alla modella i motivi per cui la Hunziker non era con lui? O forse, più probabilmente, i due si sono semplicemente salutati come due buoni amici che, per un certo periodo di tempo, si sono ritrovati a condividere la medesima famiglia?

Supposizioni che, trascorsi alcuni mesi, non fanno che confermare che la distanza tra Michelle e Tomaso, già ad ottobre scorso, appariva incolmabile. Ciò nonostante, la conduttrice ed il marito hanno dichiarato l’intenzione di mettere da parte qualunque tipo di rancore, per il bene delle figlie Sole e Celeste.